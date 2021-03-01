Пилавов рассказал как улучшилось транспортное обслуживание луганчан
В 2020 году администрацией города Луганска были проведены мероприятия, направленные на улучшение транспортного обслуживания горожан. Об этом заявил градоначальник Луганска Манолис Пилавов, пишет газета «21 век».
«Утверждена маршрутная сеть городских автобусных маршрутов общего пользования. Организован автобусный маршрут №128 «кв. Мирный — Гериотрический пансионат для ветеранов войны». Продлены маршруты: №110 до «Рембыттехники» и №115 — до городка завода ОР. Увеличено количество автобусов маршрута №117, в целях улучшения транспортного обслуживания жителей Каменнобродского района. Организовано движение троллейбусов по маршруту №58 «кв. Южный — Центральный рынок», — уточнил Манолис Пилавов.
Кроме того, Пилавов отметил, что перевозчики продолжают обслуживать льготную категорию граждан, несмотря на экономически необоснованный тариф и отсутствие компенсации.
Что касается работы автобусов, находящихся на балансе ГКП «Луганскэлектротранс», то сегодня они осуществляют пассажирские перевозки к временному пункту пропуска «Станица Луганская» от автовокзала, с кольца квартала 50 лет Октября и от Николаевского разъезда, а также работают на некоторых городских маршрутах — № 115, 128, 135. Всего на данный момент 12 автобусов ежедневно выходят на маршруты. На двух троллейбусных маршрутах работает всего 6 троллейбусов. Удобный город - Сегодня, 19:20 73
«Утверждена маршрутная сеть городских автобусных маршрутов общего пользования. Организован автобусный маршрут №128 «кв. Мирный — Гериотрический пансионат для ветеранов войны». Продлены маршруты: №110 до «Рембыттехники» и №115 — до городка завода ОР. Увеличено количество автобусов маршрута №117, в целях улучшения транспортного обслуживания жителей Каменнобродского района. Организовано движение троллейбусов по маршруту №58 «кв. Южный — Центральный рынок», — уточнил Манолис Пилавов.
Кроме того, Пилавов отметил, что перевозчики продолжают обслуживать льготную категорию граждан, несмотря на экономически необоснованный тариф и отсутствие компенсации.
Что касается работы автобусов, находящихся на балансе ГКП «Луганскэлектротранс», то сегодня они осуществляют пассажирские перевозки к временному пункту пропуска «Станица Луганская» от автовокзала, с кольца квартала 50 лет Октября и от Николаевского разъезда, а также работают на некоторых городских маршрутах — № 115, 128, 135. Всего на данный момент 12 автобусов ежедневно выходят на маршруты. На двух троллейбусных маршрутах работает всего 6 троллейбусов. Удобный город - Сегодня, 19:20 73
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