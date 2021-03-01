На городские маршруты Луганска ежедневно выходит около 400 автобусов. А нужно в три раза больше, — Пилавов
«В работе городского общественного транспорта по-прежнему остается ряд нерешенных проблем», — признает глава Администрации города Луганска Манолис Пилавов.
Первая и самая серьезная проблема, по его словам, отсутствие необходимого количества подвижного состава. Об этом пишет газета «21 век».
Руководитель городской администрации в ходе своего ежегодного отчета рассказал, что на фоне недостаточного количества автобусов большой и средней пассажировместимости у предприятий-перевозчиков с каждым годом растет степень износа подвижного состава. Отсутствие оборотных средств на его восстановление и ремонт, дефицит и высокая стоимость запасных частей остаются базовыми препятствиями для обновления автопарка. Количество автобусов, выезжающих на городские маршруты, по-прежнему не превышает 450 единиц: ежедневно на рейсы выезжает от 390 до 425 машин. А до 2014 года в Луганске работало более 1 тысячи 200 машин.
«К сожалению, сегодня ряд маршрутов не обслуживается в полном объеме. Безусловно, это приносит неудобства горожанам. Но из-за того, что у нас подвижного состава в три раза меньше от необходимого, мы не можем вывести автобусы на эти маршруты», —
сказал Пилавов, подчеркнув, что действующая маршрутная сеть является наиболее оптимальной.
Манолис Пилавов не скрывает, что большая часть подвижного состава находится, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии, но необходимо понимать, что если сегодня столичная администрация объявит о проведении конкурса, то 90% техники попросту не будут в нем участвовать, так как большинство машин неконкурентоспособны.
«И с чем в итоге мы останемся?», — говорит Пилавов.
Для того, чтобы раз и навсегда решить насущную проблему с транспортным обеспечением, городу необходимо приобрести около 20-25 автобусов большой и порядка 70 средней вместимости, а также около 200 микроавтобусов. Но необходимо понимать, что все упирается в финансирование.
В завершение Манолис Пилавов подчеркнул, что администрация открыта для диалога: «Мы готовы обсуждать и совместными усилиями искать выходы из сложившейся ситуации. Необходимо найти комплексный подход к данному вопросу, который стал бы гарантией его успешного решения и помог стабилизировать непростую ситуацию», — отметил он. Удобный город - Сегодня, 19:15 83
Первая и самая серьезная проблема, по его словам, отсутствие необходимого количества подвижного состава. Об этом пишет газета «21 век».
Руководитель городской администрации в ходе своего ежегодного отчета рассказал, что на фоне недостаточного количества автобусов большой и средней пассажировместимости у предприятий-перевозчиков с каждым годом растет степень износа подвижного состава. Отсутствие оборотных средств на его восстановление и ремонт, дефицит и высокая стоимость запасных частей остаются базовыми препятствиями для обновления автопарка. Количество автобусов, выезжающих на городские маршруты, по-прежнему не превышает 450 единиц: ежедневно на рейсы выезжает от 390 до 425 машин. А до 2014 года в Луганске работало более 1 тысячи 200 машин.
«К сожалению, сегодня ряд маршрутов не обслуживается в полном объеме. Безусловно, это приносит неудобства горожанам. Но из-за того, что у нас подвижного состава в три раза меньше от необходимого, мы не можем вывести автобусы на эти маршруты», —
сказал Пилавов, подчеркнув, что действующая маршрутная сеть является наиболее оптимальной.
Манолис Пилавов не скрывает, что большая часть подвижного состава находится, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии, но необходимо понимать, что если сегодня столичная администрация объявит о проведении конкурса, то 90% техники попросту не будут в нем участвовать, так как большинство машин неконкурентоспособны.
«И с чем в итоге мы останемся?», — говорит Пилавов.
Для того, чтобы раз и навсегда решить насущную проблему с транспортным обеспечением, городу необходимо приобрести около 20-25 автобусов большой и порядка 70 средней вместимости, а также около 200 микроавтобусов. Но необходимо понимать, что все упирается в финансирование.
В завершение Манолис Пилавов подчеркнул, что администрация открыта для диалога: «Мы готовы обсуждать и совместными усилиями искать выходы из сложившейся ситуации. Необходимо найти комплексный подход к данному вопросу, который стал бы гарантией его успешного решения и помог стабилизировать непростую ситуацию», — отметил он. Удобный город - Сегодня, 19:15 83
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