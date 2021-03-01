На городские маршруты Луганска ежедневно выходит около 400 автобусов. А нужно в три раза больше, — Пилавов



Первая и самая серьезная проблема, по его словам, отсутствие необходимого количества подвижного состава. Об этом пишет газета «21 век».

Руководитель городской администрации в ходе своего ежегодного отчета рассказал, что на фоне недостаточного количества автобусов большой и средней пассажировместимости у предприятий-перевозчиков с каждым годом растет степень износа подвижного состава. Отсутствие оборотных средств на его восстановление и ремонт, дефицит и высокая стоимость запасных частей остаются базовыми препятствиями для обновления автопарка. Количество автобусов, выезжающих на городские маршруты, по-прежнему не превышает 450 единиц: ежедневно на рейсы выезжает от 390 до 425 машин. А до 2014 года в Луганске работало более 1 тысячи 200 машин.

«К сожалению, сегодня ряд маршрутов не обслуживается в полном объеме. Безусловно, это приносит неудобства горожанам. Но из-за того, что у нас подвижного состава в три раза меньше от необходимого, мы не можем вывести автобусы на эти маршруты», —

сказал Пилавов, подчеркнув, что действующая маршрутная сеть является наиболее оптимальной.

Манолис Пилавов не скрывает, что большая часть подвижного состава находится, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии, но необходимо понимать, что если сегодня столичная администрация объявит о проведении конкурса, то 90% техники попросту не будут в нем участвовать, так как большинство машин неконкурентоспособны.

«И с чем в итоге мы останемся?», — говорит Пилавов.

Для того, чтобы раз и навсегда решить насущную проблему с транспортным обеспечением, городу необходимо приобрести около 20-25 автобусов большой и порядка 70 средней вместимости, а также около 200 микроавтобусов. Но необходимо понимать, что все упирается в финансирование.

В завершение Манолис Пилавов подчеркнул, что администрация открыта для диалога: «Мы готовы обсуждать и совместными усилиями искать выходы из сложившейся ситуации. Необходимо найти комплексный подход к данному вопросу, который стал бы гарантией его успешного решения и помог стабилизировать непростую ситуацию», — отметил он. Удобный город - Сегодня, 19:15 83 «В работе городского общественного транспорта по-прежнему остается ряд нерешенных проблем», — признает глава Администрации города Луганска Манолис Пилавов.Первая и самая серьезная проблема, по его словам, отсутствие необходимого количества подвижного состава. Об этом пишет газета «21 век».Руководитель городской администрации в ходе своего ежегодного отчета рассказал, что на фоне недостаточного количества автобусов большой и средней пассажировместимости у предприятий-перевозчиков с каждым годом растет степень износа подвижного состава. Отсутствие оборотных средств на его восстановление и ремонт, дефицит и высокая стоимость запасных частей остаются базовыми препятствиями для обновления автопарка. Количество автобусов, выезжающих на городские маршруты, по-прежнему не превышает 450 единиц: ежедневно на рейсы выезжает от 390 до 425 машин. А до 2014 года в Луганске работало более 1 тысячи 200 машин.«К сожалению, сегодня ряд маршрутов не обслуживается в полном объеме. Безусловно, это приносит неудобства горожанам. Но из-за того, что у нас подвижного состава в три раза меньше от необходимого, мы не можем вывести автобусы на эти маршруты», —сказал Пилавов, подчеркнув, что действующая маршрутная сеть является наиболее оптимальной.Манолис Пилавов не скрывает, что большая часть подвижного состава находится, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии, но необходимо понимать, что если сегодня столичная администрация объявит о проведении конкурса, то 90% техники попросту не будут в нем участвовать, так как большинство машин неконкурентоспособны.«И с чем в итоге мы останемся?», — говорит Пилавов.Для того, чтобы раз и навсегда решить насущную проблему с транспортным обеспечением, городу необходимо приобрести около 20-25 автобусов большой и порядка 70 средней вместимости, а также около 200 микроавтобусов. Но необходимо понимать, что все упирается в финансирование.В завершение Манолис Пилавов подчеркнул, что администрация открыта для диалога: «Мы готовы обсуждать и совместными усилиями искать выходы из сложившейся ситуации. Необходимо найти комплексный подход к данному вопросу, который стал бы гарантией его успешного решения и помог стабилизировать непростую ситуацию», — отметил он. Удобный город - Сегодня, 19:15 83

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