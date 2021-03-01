Жители Республики отметили седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией (ФОТО)
Алчевск
Брянка
Брянка
Брянка
Брянка
Брянка
Красный Луч
Красный Луч
Красный Луч
Красный Луч
Красный Луч
Лутугино
Лутугино
Лутугино
Перевальский район
Перевальский район
Ровеньки
Ровеньки
Ровеньки
Ровеньки
Свердловск
Свердловск
Свердловск
Свердловск
Свердловск
Свердловск
Свердловск
Свердловск
Свердловск
Стаханов
Стаханов
Стаханов
Стаханов
Стаханов
Мероприятия, посвященные седьмой годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией, прошли в городах и районах Республики.
В частности, участники общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" из Свердловска, Стаханова, Алчевска, Красного Луча, Кировска, Антрацита, Ровеньков и Лутугино провели круглые столы, встречи и акции.
11 марта 2014 года Верховный Совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове состоялся референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% участников голосования Республики Крым и 95,6% голосовавших в Севастополе. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав России.
ЛУГАНСК
Жителей полуострова с Днем воссоединения Крыма с Россией поздравил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. Он отметил, что "события Крымской весны показали всему миру, что главным творцом истории является народ, объединенный такими общими идеалами, как любовь к Родине, твердая гражданская позиция, уважение к истории своего Отечества, сплоченность и решительность при защите своих нравственных ценностей и традиций", и пожелал крымчанам "дальнейшего процветания в составе Великой Державы" и чтобы стремления крымчан к созиданию на благо родной земли и дальше успешно воплощались в жизнь.
Поздравления с Днем воссоединения Крыма с Россией крымским коллегам направила Федерация профсоюзов ЛНР.
Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин подчеркнул что "сегодня Российская Федерация на практике демонстрирует свое отношение к крымчанам: объемы инвестиций растут, полуостров развивается и преодолевает трудности, которые копились на протяжении десятилетий".
"В отличие от Киева, который пытается дестабилизировать жизнь полуострова всевозможными блокадами, Москва прилагает максимум усилий, чтобы Республика Крым развивалась и набиралась сил наравне с другими субъектами Российской Федерации", - отметил Карякин.
АЛЧЕВСК
Исторический час "Крым – путь домой" прошел в центральной библиотеке Алчевска. Выступившие организаторами мероприятия активисты алчевского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" также подготовили для участников встречи выставку "Этот удивительный Крым".
"Жители Крыма и Донбасса не были согласны с действиями людей, пришедших к власти в результате государственного переворота в Украине, не были согласны с теми ценностями, которые пытались навязать нам", - отметил депутат Народного Совета ЛНР Максим Уваров.
Он подчеркнул, что "вектор развития ЛНР изначально ориентирован на интеграцию с Российской Федерацией".
"Мы стараемся максимально синхронизировать законодательство, чтобы приблизить интеграцию с Россией. Хочется поздравить всех присутствующих со знаменательным событием и пожелать скорейшего возвращения домой, в Россию", - сказал парламентарий.
БРЯНКА
Участники круглого стола, организованного в Брянковской школе № 4 по инициативе ОД "Мир Луганщине", ознакомились с историей Крыма, его наследием, достопримечательностями, а также проанализировали причины возвращения в Россию. Школьники старших классов подготовили стихи, презентацию о Крыме и активно участвовали в беседе.
Начальник отдела образования администрации Брянки Светлана Стрижаченко рассказала учащимся о своей поездке в Крым в составе делегации Республики на празднование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
"Меня очень поразило всеобщее ликование на площади, была масса людей, которые скандировали одно и то же: "Россия! Мы вместе!". И это не потому, что людей заставили это делать, это действительно были искрение слова радости, что Крым вернулся домой", - поделилась воспоминаниями Стрижаченко.
В этот же день глава администрации Брянки Николай Моргунов по видеосвязи поздравил руководство крымского города-побратима Саки с праздником, а активисты Молодежного совета города подготовили видеопоздравление.
КРАСНЫЙ ЛУЧ
Тематическая встреча прошла в администрации Красного Луча. В мероприятии приняли участие активисты проектов "Забота о ветеранах", "Молодая гвардия" территориального отделения ОД "Мир Луганщине", дети войны, участники событий 2014 года, представители Молодежного совета при администрации города и первичной организации "Союз-Афганистан", военнослужащие.
"Россия вернула Крым на свою Родину. Крымчане заявили о том, что не намерены терпеть беззаконие, фашизм и террор со стороны Украины. Жители полуострова понимали, чем может закончиться профашистская политика в отношении русскоязычного населения и не удивительно, что жители Крыма отдали свое будущее и будущее своих детей в руки Родины – России!" - отметил руководитель исполкома Краснолучского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Кирилл Евтушенко.
ЛУТУГИНО
Работники исполнительного комитета Лутугинского теротделения общественного движения "Мир Луганщине" посетили ветерана Великой Отечественной войны Веру Бацманову и подарили ей покрывало, чай и сладости.
"Я рада, что вы пришли ко мне сегодня, в годовщину воссоединения Крыма с Россией. Это было в 2014 году. А весной 1944 года я участвовала в боях за освобождение Крыма от фашистов! Спасибо вам за заботу обо мне не только в канун праздников и юбилеев", – сказала Бацманова.
Ветеран рассказала, что в 17 лет ее зачислили в 272-й гвардейский армейский зенитный артиллерийский полк, в составе которого она восстанавливала связь на линии фронта, принимая участие в боях за освобождение Украины, Румынии и Венгрии. Бацманова удостоена многочисленных правительственных наград за победу над Германией в Великой Отечественной войне, в том числе медали "За отвагу".
ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОН
Чернухинский народный краеведческий музей провел урок единства для школьников. Почетными гостями мероприятия стали защитники ЛНР. Работники учреждения культуры рассказали учащимся о референдуме, состоявшемся в Крыму в 2014 году, и ответили на их вопросы.
РОВЕНЬКИ
Во входящем в состав Ровеньков поселке Дзержинский прошли флешмоб и велопробег. Их организаторами выступили отдел по обеспечению жизнедеятельности населенного пункта и активисты ОД "Мир Луганщине".
В Ровеньках состоялся круглый стол "Крым. Путь домой". В мероприятии приняли участие депутат Народного совета ЛНР Белла Демешко, работники территориального исполкома и активисты ОД, представители горадминистрации.
"Семь лет назад Крым одержал свою историческую победу. С тех пор полуостров держит курс на стабильность и процветание, и наша Республика также стремится к этому. С нами поддержка, помощь верных друзей и единомышленников. И самое главное – это желание граждан Республики. Наша историческая судьба – только вместе с Россией", - сказала Демешко.
Также в спортивном комплексе "Юбилейный" по инициативе отдела культуры, спорта и молодежи администрации Ровеньков прошла спортивная акция, в которой участвовали госслужащие, молодежные активисты тренеры-преподаватели образовательных учреждений города.
"В этом году мы, жители Народных Республик, отпраздновали седьмую годовщину Русской весны! Именно в результате этих событий начала 2014 года произошло воссоединение Крыма с Россией. В честь этого праздника сегодня сыграны товарищеские матчи по волейболу и прошел флешмоб", - сказал исполняющий обязанности главы гордминистрации Андрей Рубанцов.
СВЕРДЛОВСК
По инициативе активистов проекта "Молодая гвардия" Свердловского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" молодежь развернула на центральной площади города плакаты "С Россией навсегда" и "Крым вместе с Россией", продемонстрировав таким образом солидарность с братским народом Российской Федерации, в том числе с жителями Республики Крым.
В ходе мероприятия юноши и девушки также раздали прохожим воздушные шары цвета флага Луганской Народной Республики.
"Молодежь напомнила горожанам о дне воссоединения Крыма с Россией и подарила всем частичку хорошего настроения в пасмурный и дождливый весенний день", - отметили организаторы.
СТАХАНОВ
Круглый стол "Интеграция Донбасса в политическое и социально-экономическое пространство Российской Федерации", приуроченный к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией и начала событий Русской весны в Донбассе, состоялся в Стаханове.
В работе круглого стола приняли участие депутат Народного Совета ЛНР Андрей Губарев, член Общественной палаты ЛНР Людмила Луганская, представители территориального отделения ОД "Мир Луганщине", активисты проектов движения "Забота о ветеранах" и "Молодая гвардия", сотрудники администрации и социальных учреждений Стаханова.
Участники встречи обсудили развивающиеся интеграционные связи с Россией, соответствующие программы, реализуемые на территории Стаханова и Республики, проанализировали механизмы формирования общих культурно-исторических ценностей и развития единого правового, научно-образовательного, культурного и информационного пространства ЛНР и Российской Федерации.
18 марта — Луганск
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