Жители Республики отметили седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией (ФОТО)

Мероприятия, посвященные седьмой годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией, прошли в городах и районах Республики.В частности, участники общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" из Свердловска, Стаханова, Алчевска, Красного Луча, Кировска, Антрацита, Ровеньков и Лутугино провели круглые столы, встречи и акции.11 марта 2014 года Верховный Совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове состоялся референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% участников голосования Республики Крым и 95,6% голосовавших в Севастополе. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав России.ЛУГАНСКЖителей полуострова с Днем воссоединения Крыма с Россией поздравил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. Он отметил, что "события Крымской весны показали всему миру, что главным творцом истории является народ, объединенный такими общими идеалами, как любовь к Родине, твердая гражданская позиция, уважение к истории своего Отечества, сплоченность и решительность при защите своих нравственных ценностей и традиций", и пожелал крымчанам "дальнейшего процветания в составе Великой Державы" и чтобы стремления крымчан к созиданию на благо родной земли и дальше успешно воплощались в жизнь.Поздравления с Днем воссоединения Крыма с Россией крымским коллегам направила Федерация профсоюзов ЛНР.Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин подчеркнул что "сегодня Российская Федерация на практике демонстрирует свое отношение к крымчанам: объемы инвестиций растут, полуостров развивается и преодолевает трудности, которые копились на протяжении десятилетий"."В отличие от Киева, который пытается дестабилизировать жизнь полуострова всевозможными блокадами, Москва прилагает максимум усилий, чтобы Республика Крым развивалась и набиралась сил наравне с другими субъектами Российской Федерации", - отметил Карякин.АЛЧЕВСКИсторический час "Крым – путь домой" прошел в центральной библиотеке Алчевска. Выступившие организаторами мероприятия активисты алчевского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" также подготовили для участников встречи выставку "Этот удивительный Крым"."Жители Крыма и Донбасса не были согласны с действиями людей, пришедших к власти в результате государственного переворота в Украине, не были согласны с теми ценностями, которые пытались навязать нам", - отметил депутат Народного Совета ЛНР Максим Уваров.Он подчеркнул, что "вектор развития ЛНР изначально ориентирован на интеграцию с Российской Федерацией"."Мы стараемся максимально синхронизировать законодательство, чтобы приблизить интеграцию с Россией. Хочется поздравить всех присутствующих со знаменательным событием и пожелать скорейшего возвращения домой, в Россию", - сказал парламентарий.БРЯНКАУчастники круглого стола, организованного в Брянковской школе № 4 по инициативе ОД "Мир Луганщине", ознакомились с историей Крыма, его наследием, достопримечательностями, а также проанализировали причины возвращения в Россию. Школьники старших классов подготовили стихи, презентацию о Крыме и активно участвовали в беседе.Начальник отдела образования администрации Брянки Светлана Стрижаченко рассказала учащимся о своей поездке в Крым в составе делегации Республики на празднование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией."Меня очень поразило всеобщее ликование на площади, была масса людей, которые скандировали одно и то же: "Россия! Мы вместе!". И это не потому, что людей заставили это делать, это действительно были искрение слова радости, что Крым вернулся домой", - поделилась воспоминаниями Стрижаченко.В этот же день глава администрации Брянки Николай Моргунов по видеосвязи поздравил руководство крымского города-побратима Саки с праздником, а активисты Молодежного совета города подготовили видеопоздравление.КРАСНЫЙ ЛУЧТематическая встреча прошла в администрации Красного Луча. В мероприятии приняли участие активисты проектов "Забота о ветеранах", "Молодая гвардия" территориального отделения ОД "Мир Луганщине", дети войны, участники событий 2014 года, представители Молодежного совета при администрации города и первичной организации "Союз-Афганистан", военнослужащие."Россия вернула Крым на свою Родину. Крымчане заявили о том, что не намерены терпеть беззаконие, фашизм и террор со стороны Украины. Жители полуострова понимали, чем может закончиться профашистская политика в отношении русскоязычного населения и не удивительно, что жители Крыма отдали свое будущее и будущее своих детей в руки Родины – России!" - отметил руководитель исполкома Краснолучского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Кирилл Евтушенко.ЛУТУГИНОРаботники исполнительного комитета Лутугинского теротделения общественного движения "Мир Луганщине" посетили ветерана Великой Отечественной войны Веру Бацманову и подарили ей покрывало, чай и сладости."Я рада, что вы пришли ко мне сегодня, в годовщину воссоединения Крыма с Россией. Это было в 2014 году. А весной 1944 года я участвовала в боях за освобождение Крыма от фашистов! Спасибо вам за заботу обо мне не только в канун праздников и юбилеев", – сказала Бацманова.Ветеран рассказала, что в 17 лет ее зачислили в 272-й гвардейский армейский зенитный артиллерийский полк, в составе которого она восстанавливала связь на линии фронта, принимая участие в боях за освобождение Украины, Румынии и Венгрии. Бацманова удостоена многочисленных правительственных наград за победу над Германией в Великой Отечественной войне, в том числе медали "За отвагу".ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОНЧернухинский народный краеведческий музей провел урок единства для школьников. Почетными гостями мероприятия стали защитники ЛНР. Работники учреждения культуры рассказали учащимся о референдуме, состоявшемся в Крыму в 2014 году, и ответили на их вопросы.РОВЕНЬКИВо входящем в состав Ровеньков поселке Дзержинский прошли флешмоб и велопробег. Их организаторами выступили отдел по обеспечению жизнедеятельности населенного пункта и активисты ОД "Мир Луганщине".В Ровеньках состоялся круглый стол "Крым. Путь домой". В мероприятии приняли участие депутат Народного совета ЛНР Белла Демешко, работники территориального исполкома и активисты ОД, представители горадминистрации."Семь лет назад Крым одержал свою историческую победу. С тех пор полуостров держит курс на стабильность и процветание, и наша Республика также стремится к этому. С нами поддержка, помощь верных друзей и единомышленников. И самое главное – это желание граждан Республики. Наша историческая судьба – только вместе с Россией", - сказала Демешко.Также в спортивном комплексе "Юбилейный" по инициативе отдела культуры, спорта и молодежи администрации Ровеньков прошла спортивная акция, в которой участвовали госслужащие, молодежные активисты тренеры-преподаватели образовательных учреждений города."В этом году мы, жители Народных Республик, отпраздновали седьмую годовщину Русской весны! Именно в результате этих событий начала 2014 года произошло воссоединение Крыма с Россией. В честь этого праздника сегодня сыграны товарищеские матчи по волейболу и прошел флешмоб", - сказал исполняющий обязанности главы гордминистрации Андрей Рубанцов.СВЕРДЛОВСКПо инициативе активистов проекта "Молодая гвардия" Свердловского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" молодежь развернула на центральной площади города плакаты "С Россией навсегда" и "Крым вместе с Россией", продемонстрировав таким образом солидарность с братским народом Российской Федерации, в том числе с жителями Республики Крым.В ходе мероприятия юноши и девушки также раздали прохожим воздушные шары цвета флага Луганской Народной Республики."Молодежь напомнила горожанам о дне воссоединения Крыма с Россией и подарила всем частичку хорошего настроения в пасмурный и дождливый весенний день", - отметили организаторы.СТАХАНОВКруглый стол "Интеграция Донбасса в политическое и социально-экономическое пространство Российской Федерации", приуроченный к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией и начала событий Русской весны в Донбассе, состоялся в Стаханове.В работе круглого стола приняли участие депутат Народного Совета ЛНР Андрей Губарев, член Общественной палаты ЛНР Людмила Луганская, представители территориального отделения ОД "Мир Луганщине", активисты проектов движения "Забота о ветеранах" и "Молодая гвардия", сотрудники администрации и социальных учреждений Стаханова.Участники встречи обсудили развивающиеся интеграционные связи с Россией, соответствующие программы, реализуемые на территории Стаханова и Республики, проанализировали механизмы формирования общих культурно-исторических ценностей и развития единого правового, научно-образовательного, культурного и информационного пространства ЛНР и Российской Федерации.18 марта — Луганск