Луганчане назвали главные проблемы городского транспорта

Вопрос пассажироперевозок до сегодняшнего дня остается одним из наиболее сложных в Луганске. Достаточно большое количество жалоб от населения поступает именно на работу маршруток, большинство из которых уже после 19.00 перестают выходить на рейсы. Об этом пишет газета «21 век».«Я живу на Восточных кварталах, с работы еду около 20.00. Маршрутом №117 в это время уже не уедешь, приходится ждать 150-й, но в это время он плоховато ходит. Можно простоять более 30 минут», — рассказала журналистам луганчанка Татьяна.Жалуются пассажиры и на недостаточное количество машин, многие маршрутки ждать приходится около часа, а также на несоблюдение водителями прописанного маршрута.«Остается фактом и горькой действительностью, что люди, в том числе старики и дети, мерзнут на остановках в зимний период по часу, так как не могут втиснуться в маршрутку, в которую набивается до 50 человек, что, очевидно, выгодно водителям, так как обязательного обилечивания нет», — рассказал о работе маршрута №135 житель поселка Большая Вергунка Сергей Боровской.Он также отметил, что в связи с посадкой «под завязку» водители просто напросто не останавливаются на промежуточных остановках и с неособой охотой забирают школьников.«Ой, маршрут №135 — настоящая проблема. Мало того, что на остановке можно простоять до 40 минут, а то и больше, водители далеко не всегда останавливаются на промежуточных остановках, чтобы забрать школьников. И детям приходится еще не известно сколько ждать», — рассказала жительница поселка Большая Вергунка Любовь.«Зачастую водители довозят нас только до Красного Яра, а оттуда около пяти километров до Зеленой Рощи нам приходится идти пешком. И это в любую погоду», — рассказала жительница поселка Зеленая Роща Ольга.По словам женщины, им приходится ловить попутки либо же просить кого-либо забрать из Красного Яра.«Проблема действительно серьезная и многолетняя... И, к сожалению, на сегодняшний день она так и не решена. Несмотря на то, что после всех наших обращений в профильные ведомства ситуация немного улучшается, но продолжается это недолго, пока длятся проверки. А потом опять наступает ад», — продолжает Ольга.Много проблем, по словам пассажиров, и с маршрутом №115 «Машколледж — пос. Веселенькое». Основная суть проблемы заключается в том, что перевозку пассажиров осуществляет всего один перевозчик — государственное коммунальное предприятие «Луганскэлектротранс», который выделил на этот маршрут, длиною в 25 километров, всего один автобус средний вместимости. Более того, согласно расписанию движения в день осуществляется всего пять рейсов, а по выходным и того меньше. Поэтому зачастую людям приходится доезжать до поселка Малая Вергунка и пешим ходом идти около пяти километров вдоль лесополосы. Причем, в любую погоду: и в снег, и в дождь, и под палящим солнцем.«Ранее интервал движения составлял 50 минут, сегодня же он увеличен в несколько раз и достигает трех часов. Последний рейс из Луганска в наш поселок идет в 16.30, т. е. работающие люди попросту не имеют возможности воспользоваться транспортной услугой. И приходится либо брать такси, что, естественно, многим не по карману, либо же доезжать до Малой Вергунки и остаток пути идти пешком. А прогулка, скажу прямо, не самая удачная, так как идти приходится вдоль лесополосы. Конечно, страшно! Конечно, не удобно! И самое главное, обидно, ведь мы такие же луганчане, как и те, кто живет на Советской и Оборонной. Наша просьба заключается в одном — увеличить количество рейсов, сократив таким образом интервал движения», — рассказала жительница поселка Лидия Федоровна Гордеева.Сложная ситуация и с маршрутом №110, который следует в Камброд. Пассажиры в один голос отмечают, что уехать достаточно сложно.«Автобусы ходят более-менее, иногда ждем около 20 минут, но в целом ждать приходится где-то минут 10. У нас другая проблема — машины набиваются, как говорится, под завязку. Зачастую рискуешь попросту в маршрутку не поместиться», — рассказала Мария.Есть серьезные проблемы и с состоянием подвижного состава: многие работающие сегодня автобусы то и дело развалятся на полпути. Удобный город - Сегодня, 19:00 300