В Луганске возбудили сразу шесть уголовных дел против руководителей рынков



«Управлением экономической безопасности МВД проведен комплекс мероприятий по изобличению преступной деятельности должностных лиц ГУП ЛНР «Рынки ЛНР». Результатом проведения данных мероприятий стало возбуждение шести уголовных дел в отношении должностных лиц вышеуказанного государственного унитарного предприятия, а также одного уголовного дела в отношении субъекта хозяйственной деятельности, осуществлявшего поставки продуктов питания за государственные денежные средства», — говорится в сообщении.

Два уголовных дела возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 УК ЛНР («Злоупотребление должностными полномочиями») в отношении одного из руководителей ГУП, «который без проведения мониторинга цен закупил за государственные денежные средства продукты питания у одного из предприятий по значительно завышенным ценам». В результате торговой сделки предприятию причинен ущерб на сумму около 1 млн. руб.

«Кроме того, указанным руководителем в нарушение Закона ЛНР «Об управлении и распоряжении государственной собственностью» незаконно безвозмездно передано государственное имущество на сумму порядка 900 тысяч рублей, что стало основанием для возбуждено уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354 уголовного кодекса ЛНР («Превышение должностных полномочий»), — добавили в ЦОС.

Также было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 УК ЛНР в отношении одного из руководителей филиала ГУП, «который без проведения мониторинга цен на продукты питания незаконно заключил договоры с рядом субъектов хозяйственной деятельности на поставку продуктов по значительно завышенным ценам». По данным МВД, данная сделка причинила предприятию материальный ущерб на общую сумму около 1 млн. руб.

«Кроме того, в отношении вышеуказанного руководителя и одного из субъектов хозяйственной деятельности возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса ЛНР («Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), которые в нарушение фитосанитарных правил ввоза и реализации подкарантинной продукции незаконно реализовали в государственные учреждения ЛНР продукты питания, закупленные за государственные денежные средства, с признаками гниения и не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Данный факт подтверждается заключениями фитосанитарных экспертиз», — уточнили в ведомстве.

Также, по материалам УЭБ МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 364 УК («Халатность») в отношении руководителя филиала «Рынки ЛНР», который не организовал надлежащие условия хранения продуктов питания, «вследствие чего допустил порчу продуктов питания, закупленных за государственные денежные средства, на общую сумму более 300 тысяч рублей».

Также по инициативе МВД налоговая служба провела внеплановые проверки трех поставщиков продуктов питания на госпредприятие, по результатам которых субъектам хозяйственной деятельности необходимо уплатить в бюджет 5,6 млн. руб. «за грубые нарушения налогового законодательства».

«Кроме того, в отношении одного из поставщиков продуктов питания в ГУП ЛНР «Рынки ЛНР» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 229 Уголовного кодекса ЛНР («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»), который уклонился от уплаты налогов и сборов при реализации продуктов питания в ГУП путем непредоставления в Государственный комитет налогов и сборов ЛНР налоговых деклараций. В результате чего в бюджет Республики не поступило около 1,5 миллиона рублей», — добавили в МВД.

Правоохранители проводят проверки по фактам уклонения от уплаты налогов «со стороны иных поставщиков продуктов питания в ГУП ЛНР «Рынки ЛНР». Экономика - Сегодня, 18:33 666 МВД возбудило шесть уголовных дел в отношении должностных лиц государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР «Рынки ЛНР» по фактам экономических преступлений, а также одно уголовное дело в отношении субъекта хозяйственной деятельности, осуществлявшего поставки продукции за государственные средства. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.«Управлением экономической безопасности МВД проведен комплекс мероприятий по изобличению преступной деятельности должностных лиц ГУП ЛНР «Рынки ЛНР». Результатом проведения данных мероприятий стало возбуждение шести уголовных дел в отношении должностных лиц вышеуказанного государственного унитарного предприятия, а также одного уголовного дела в отношении субъекта хозяйственной деятельности, осуществлявшего поставки продуктов питания за государственные денежные средства», — говорится в сообщении.Два уголовных дела возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 УК ЛНР («Злоупотребление должностными полномочиями») в отношении одного из руководителей ГУП, «который без проведения мониторинга цен закупил за государственные денежные средства продукты питания у одного из предприятий по значительно завышенным ценам». В результате торговой сделки предприятию причинен ущерб на сумму около 1 млн. руб.«Кроме того, указанным руководителем в нарушение Закона ЛНР «Об управлении и распоряжении государственной собственностью» незаконно безвозмездно передано государственное имущество на сумму порядка 900 тысяч рублей, что стало основанием для возбуждено уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354 уголовного кодекса ЛНР («Превышение должностных полномочий»), — добавили в ЦОС.Также было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 УК ЛНР в отношении одного из руководителей филиала ГУП, «который без проведения мониторинга цен на продукты питания незаконно заключил договоры с рядом субъектов хозяйственной деятельности на поставку продуктов по значительно завышенным ценам». По данным МВД, данная сделка причинила предприятию материальный ущерб на общую сумму около 1 млн. руб.«Кроме того, в отношении вышеуказанного руководителя и одного из субъектов хозяйственной деятельности возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса ЛНР («Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), которые в нарушение фитосанитарных правил ввоза и реализации подкарантинной продукции незаконно реализовали в государственные учреждения ЛНР продукты питания, закупленные за государственные денежные средства, с признаками гниения и не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Данный факт подтверждается заключениями фитосанитарных экспертиз», — уточнили в ведомстве.Также, по материалам УЭБ МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 364 УК («Халатность») в отношении руководителя филиала «Рынки ЛНР», который не организовал надлежащие условия хранения продуктов питания, «вследствие чего допустил порчу продуктов питания, закупленных за государственные денежные средства, на общую сумму более 300 тысяч рублей».Также по инициативе МВД налоговая служба провела внеплановые проверки трех поставщиков продуктов питания на госпредприятие, по результатам которых субъектам хозяйственной деятельности необходимо уплатить в бюджет 5,6 млн. руб. «за грубые нарушения налогового законодательства».«Кроме того, в отношении одного из поставщиков продуктов питания в ГУП ЛНР «Рынки ЛНР» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 229 Уголовного кодекса ЛНР («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»), который уклонился от уплаты налогов и сборов при реализации продуктов питания в ГУП путем непредоставления в Государственный комитет налогов и сборов ЛНР налоговых деклараций. В результате чего в бюджет Республики не поступило около 1,5 миллиона рублей», — добавили в МВД.Правоохранители проводят проверки по фактам уклонения от уплаты налогов «со стороны иных поставщиков продуктов питания в ГУП ЛНР «Рынки ЛНР». Экономика - Сегодня, 18:33 666

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