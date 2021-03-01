Завтра в трех районах Луганска будет отсутствовать электроснабжение
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 19 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского, Жовтневого и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица имени Газеты «Луганская Правда», 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72а;
улица Коммунальная, 79, 79а, 80;
улица Киевская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б;
улица Широкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 22, 22а, 22б;
улица Придорожная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
улица Лермонтова, 98 г.
В Жовтневом районе электроснабжение будут отключать по адресам:
квартал Якира, 3, 5, 6.
В Артемовском районе без электричества останутся:
улица Геологическая, 2а;
квартал Луганский, 13а;
улица 300-летия Воссоединения, 2а;
улица Нечуй-Левицкого, 37;
улица Международная, 24-74;
улица Очаковская, 1-8;
улица Стаханова, 4-12;
улица Шахтерская, 1-66;
тупик 1-й Шахтерский, 1-8;
тупик 2-й Шахтерский, 1-8;
тупик 3-й Шахтерский, 1-8;
тупик 4-й Шахтерский, 1-8.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 18:27 467
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица имени Газеты «Луганская Правда», 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72а;
улица Коммунальная, 79, 79а, 80;
улица Киевская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б;
улица Широкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 22, 22а, 22б;
улица Придорожная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
улица Лермонтова, 98 г.
В Жовтневом районе электроснабжение будут отключать по адресам:
квартал Якира, 3, 5, 6.
В Артемовском районе без электричества останутся:
улица Геологическая, 2а;
квартал Луганский, 13а;
улица 300-летия Воссоединения, 2а;
улица Нечуй-Левицкого, 37;
улица Международная, 24-74;
улица Очаковская, 1-8;
улица Стаханова, 4-12;
улица Шахтерская, 1-66;
тупик 1-й Шахтерский, 1-8;
тупик 2-й Шахтерский, 1-8;
тупик 3-й Шахтерский, 1-8;
тупик 4-й Шахтерский, 1-8.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 18:27 467
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