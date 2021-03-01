Синоптики прогнозируют днем 19 марта в ЛНР до 6 градусов тепла и мокрый снег

Температура воздуха в Республике 19 марта будет колебаться от 2 градусов мороза ночью до 6 градусов тепла днем, местами пройдет дождь с мокрым снегом. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 18 марта до 21:00 19 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно, местами слабый дождь с мокрым снегом, туман, ночью местами слабый гололед, на дорогах местами гололедица, ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 1-6 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса тепла, днем – плюс 3-5 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается минус 1 – плюс 1 градус ночью и 1-3 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля до 2 градусов выше нуля ночью и от 2 до 4 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 18 марта метеорологи отмечали в 1963 году – минус 19,3 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1990 году и составляла плюс 15,4 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 19 марта – 05:57, время захода – 19:06. Продолжительность светового дня составит 13 часов 09 минут.

По предварительному прогнозу, 20 марта местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха понизится на 1-3 градуса. 21 марта прогнозируются незначительные колебания температурного фона.

18 марта — Луганск