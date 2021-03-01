Александр Ефремов рассказал в суде, как его обвиняли бабушки за то, что он не защитил Януковича

Экс-регионал Александр Ефремов дал показания в Старобельском суде по делу о захвате Луганской ОГА в марте 2014 года. Об этом пишет Восточный вариант.Бывшый народный депутат от «Партии регионов» Александра Ефремова на заседании Старобельского райсуда, в четверг, 18 марта, отвечал на вопросы судей о его роли в захвате администрации.Судья напомнил, что в тот день депутаты областного совета собрались на сессию. Там они проголосовали за обращение о нелегитимности новой власти после бегства Януковича.В тот день у администрации собралась толпа людей, требовали от депутатов принять обращение к российскому президенту Владимиру Путину.«Мы видим следующие события: лозунги «Россия, Россия», снимается государственный флаг, меняется на российский. Присутствовали ли вы на заседании фракции, когда готовился проект обращения? Какова ваша роль в этой ситуации? Вы принимали участие в этих событиях?», — спросил судья Ефремова.Тот ответил, что «ничего острого» в этом заявлении не было.«У нас перед сессией всегда было заседание фракции. Я пришел на это заседание, ситуация была напряженная. Ряд депутатов срывались на крик. Обвиняли, что мы отдали власть в Киеве. Я даже не сел в президиум, как обычно, а сел на стул у стены. Я сказал, что все решения должны согласовываться с юридическим отделом областного совета. Некоторые депутаты говорили пойти навстречу людям, которые кричали на улице, и сделать заявление более жесткое», — сказал обвиняемый.По его словам, после того, как депутаты согласовали текст обращения, депутат Александр Арапов пошел озвучивать его текст людям.Ефремов отметил, что хотел выйти из помещения, однако не смог этого сделать, потому что двери были заблокированы толпой. Он отметил, что вернулся в кабинет, где вместе с коллегами «пил чай», а потому не видел, что протестующие меняли флаг на российский и фактически захватили администрацию:«Я не был на улице, когда менялся флаг. Я не мог видеть, кто когда и каким образом этот флаг снимал. Я хотел вне помещения пройти к своему автомобилю, но навстречу мне вышла группа бабушек и начала предъявлять мне претензии, что я не защитил Януковича», — сказал Ефремов.Зато на видео, которые изучались в суде, зафиксировано, что он был среди толпы пророссийски настроенных людей. Эти видео обвиняемый назвал смонтированными. Он добавил, что когда поспорил с бабушками, сел в машину и уехал от областной администрации.Александра Ефремова обвиняют в государственной измене и финансировании террористов, которые захватывали государственные органы в Луганске.В марте 2020 года Аппеляционный суд признал законным решение Печерского районного суда о закрытии так называемого дела о «диктаторских законах». Это дело было закрыто Печерским судом еще в декабре 2019 года, а фигурантами были экс-нардепы регионалы Александр Ефремов, Серегей Гордиенко и Александр Стоян. Прокуроры подали аппеляцию, но проиграли.Ефремов провел 3 года в Старобельском СИЗО.После выхода из СИЗО в июле 2019 года он направился в Киев, где должен был находиться под домашним арестом. 18 сентября того же года суд сменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова на личное обязательство.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Новости Украины - Сегодня, 21:13 81