Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма

"Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма", - добавил он.

Фото: ReutersМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, как Киев планирует "выжимать" Россию из Крыма. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", передает РИА Новости.в ЂПо словам главы МИД, для этого необходимо решить две задачи. Первая – "вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня". Вторая задача, как заявил Кулеба, заключается в систематизировании всех усилий – от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву.в Ђв ЂПроведение саммита "Крымской платформы", в рамках которого Киев намерен обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, Японии и США.