Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки, комментируя высказывание Владимира Путина о рабстве и расизме в США, признала, что Вашингтону есть над чем подумать в этой сфере, передает РИА Новости.
Путин, говоря в четверг об американском истеблишменте, заявил, что до сих пор афроамериканцы в Соединенных Штатах сталкиваются с "несправедливостью и истреблением", а также напомнил об "очень тяжелом" и "очень жестоком" периоде рабовладения в этой стране.
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"Прежде всего, мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим. Президент (Джо Байден. — Прим. ред.) привержен этому", — сказала Псаки в эфире MSNBC.
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Она также выразила мнение, что Путин вряд ли поддается обидам. "Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем думают его сотрудники", — сказала пресс-секретарь Джо Байдена.
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При этом она вновь заявила, что американский лидер не собирается смягчать выражения в адрес России, но продолжит искать возможности сотрудничества с Москвой в сфере ядерного нераспространения.
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В среду посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили для консультаций в Москву. Это про изошло после того, как в интервью телеканалу ABC Байден заявил, что Москва "ответит за вмешательство в выборы" в 2020 году, о чем ранее доложила разведка. Также президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он российского коллегу Владимира Путина "убийцей".
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Российский МИД назвал это проявлением целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик.
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Путин, комментируя высказывания Байдена, пожелал ему здоровья. Позднее он предложил американскому лидеру продолжить разговор "без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии". По его словам, это "было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран". В числе тем, которые они могли бы обсудить, Путин назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.
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В Белом доме на предложение пока не отреагировали.
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