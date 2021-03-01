Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать

"Прежде всего, мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим. Президент (Джо Байден. — Прим. ред.) привержен этому", — сказала Псаки в эфире MSNBC.

Фото: ReutersПресс-секретарь американского президента Джен Псаки, комментируя высказывание Владимира Путина о рабстве и расизме в США, признала, что Вашингтону есть над чем подумать в этой сфере, передает РИА Новости.Путин, говоря в четверг об американском истеблишменте, заявил, что до сих пор афроамериканцы в Соединенных Штатах сталкиваются с "несправедливостью и истреблением", а также напомнил об "очень тяжелом" и "очень жестоком" периоде рабовладения в этой стране.в Ђв ЂОна также выразила мнение, что Путин вряд ли поддается обидам. "Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем думают его сотрудники", — сказала пресс-секретарь Джо Байдена.в ЂПри этом она вновь заявила, что американский лидер не собирается смягчать выражения в адрес России, но продолжит искать возможности сотрудничества с Москвой в сфере ядерного нераспространения.в ЂВ среду посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили для консультаций в Москву. Это про изошло после того, как в интервью телеканалу ABC Байден заявил, что Москва "ответит за вмешательство в выборы" в 2020 году, о чем ранее доложила разведка. Также президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он российского коллегу Владимира Путина "убийцей".в ЂРоссийский МИД назвал это проявлением целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик.в ЂПутин, комментируя высказывания Байдена, пожелал ему здоровья. Позднее он предложил американскому лидеру продолжить разговор "без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии". По его словам, это "было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран". В числе тем, которые они могли бы обсудить, Путин назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.в ЂВ Белом доме на предложение пока не отреагировали.