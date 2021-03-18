Донбасс. Оперативная лента военных событий 19.03.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
Внимание! Некоторые материалы могут содержать информацию, предназначенную только для лиц старше 18 лет.
Оказать помощь защитникам Донбасса в борьбе с укрокарателями:
1. Карта Сбербанка 5469380039842876
2. Яндекс-кошелек 410012273300268
3. На номер телефона МТС(не Киви) +79780454589
Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass
вЃЈвЃЈ
- Лента военных событий в Новороссии за 18.03.2021
09:00 Конфликт вокруг общественников на минской площадке можно решить лишь зеркальными мерами — МИД ДНР
Ситуация с общественными представителями на минских переговорах может быть разрешена исключительно путем принятия зеркальных мер. Об этом сегодня заявила полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова.
«Мы четко дали понять, что, во-первых, не потерпим попытки манипуляций и вмешательства в наши внутренние дела, и, во-вторых, что мы готовы искать выход из сложившейся ситуации исключительно путем применения зеркальных мер. Таким образом, мы предложили абсолютно конструктивное решение даже в таком, искусственно спровоцированном Киевом инциденте», – отметила Никонорова.
Она подчеркнула, что репутация «общественных экспертов», ранее привлеченных украинской делегацией к переговорам, сомнительна, а общаться с ними крайне неприятно. При этом представители Донбасса не стали предъявлять претензий и срывать переговоры, поскольку это противоречит логике мирного урегулирования.
Накануне представители Украины сорвали переговоры Контактной группы из-за нежелания вести диалог с общественниками ДНР. В свою очередь Донецком было отвергнуто предложение Киева об исключении общественного представителя Республики Майи Пироговой из числа участников переговорного процесса.
Начиная с первого в этом году раунда переговоров представителями общественности ДНР в минской подгруппе по политическим вопросам выступают бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Украины Владислав Теличко и блогер Майя Пирогова. Также в переговорах участвуют и представители общественности ЛНР.
Метки: {keywords}