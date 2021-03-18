Донбасс. Оперативная лента военных событий 19.03.2021

«Мы четко дали понять, что, во-первых, не потерпим попытки манипуляций и вмешательства в наши внутренние дела, и, во-вторых, что мы готовы искать выход из сложившейся ситуации исключительно путем применения зеркальных мер. Таким образом, мы предложили абсолютно конструктивное решение даже в таком, искусственно спровоцированном Киевом инциденте», – отметила Никонорова.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 18.03.202109:00Ситуация с общественными представителями на минских переговорах может быть разрешена исключительно путем принятия зеркальных мер. Об этом сегодня заявила полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова.Она подчеркнула, что репутация «общественных экспертов», ранее привлеченных украинской делегацией к переговорам, сомнительна, а общаться с ними крайне неприятно. При этом представители Донбасса не стали предъявлять претензий и срывать переговоры, поскольку это противоречит логике мирного урегулирования.Накануне представители Украины сорвали переговоры Контактной группы из-за нежелания вести диалог с общественниками ДНР. В свою очередь Донецком было отвергнуто предложение Киева об исключении общественного представителя Республики Майи Пироговой из числа участников переговорного процесса.Начиная с первого в этом году раунда переговоров представителями общественности ДНР в минской подгруппе по политическим вопросам выступают бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Украины Владислав Теличко и блогер Майя Пирогова. Также в переговорах участвуют и представители общественности ЛНР.