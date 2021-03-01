Вчера в Счастье провели «зачистку». Искали диверсантов. ФОТО

Силовики провели оперативно-профилактическую отработку города Счастье. Объединенные силы также осуществляли мероприятия по выявлению и пресечению деятельности ДРГ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.«Центр и окрестности Счастья сегодня заполонили люди в военной форме и бронеавтомобили. Представители Нацгвардии, Вооруженных Сил, Национальной полиции, Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы патрулировали улицы города и проверяли документы, осуществляли фильтрационные мероприятия и проводили опросы», — говорится в сообщении.«Группировкой по контрдиверсионным операциям Объединенных сил, которую возглавляет подразделение Национальной гвардии Украины, была проведена оперативно-профилактическая отработка населенного пункта Счастье. В ходе отработки были проведены мероприятия по выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям», — пояснил военнослужащий НГУ с позывным «Вирус».Он также рассказал, что Объединенные силы также осуществляли мероприятия по выявлению и пресечению деятельности диверсионно-разведывательных групп. Актуальность этой работы вызвана обострением ситуации на линии соприкосновения.Новости Региона - Сегодня, 10:00 218