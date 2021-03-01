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Прокуратура ЛНР за неделю способствовала выплате задолженностей более чем на 300 млн руб.

Sergey Сегодня, 11:000Новости
Прокуратура ЛНР за неделю способствовала выплате задолженностей более чем на 300 млн руб.
Сотрудники органов прокуратуры ЛНР предприняли меры реагирования, в результате которых в период с 12 по 18 марта были выплачены задолженности, в том числе по зарплате и налогам, на сумму свыше 300 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.
"В бюджет Республики мерами прокурорского реагирования возмещено около 800 тысяч рублей и на сумму более 2 миллионов рублей уплачена задолженность за потребленные энергоносители. Погашена задолженность по заработной плате на сумму около 300 миллионов рублей и на сумму 1,7 миллиона рублей погашена задолженность по единому социальному взносу", - говорится в сообщении.
Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники ведомства в 2020 году способствовали выплате долга по зарплате на 1,6 млрд руб. Кроме того, органы прокуратуры Республики в 2020 году поспособствовали возмещению почти 2,5 млрд руб. ущерба в различных сферах деятельности и более 12 млн руб. ущерба по обращениям, поступившим от жителей и юридических лиц ЛНР.
19 марта — Луганск

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