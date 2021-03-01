Почта ЛНР проводит анкетирование по вопросам качества работы предприятия

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" приглашает жителей Республики принять участие в анкетировании относительно качества работы ГУП. Об этом сообщили на предприятии.

"В Международный день клиента ГУП ЛНР "Почта ЛНР" объявляет о начале проведения анкетирования и приглашает жителей Республики высказать свое мнение о работе республиканской почты", - говорится в сообщении.

Опрос клиентов пройдет с 19 марта по 30 июня 2021 года.

Для того, чтобы ответить на вопросы, необходимо перейти по ссылке.

Вопросы анкеты, отмеченные "*", обязательны для заполнения; принять участие в опросе можно только один раз.

"Результаты опроса позволят нам понять ваши пожелания, разработать новые и усовершенствовать существующие услуги, повысить качество обслуживания", - отметили на предприятии.

19 марта — Луганск