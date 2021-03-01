Блинкен потребовал прекратить работу над В«Северным потоком вЂ” 2В»

«Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе «Северный поток — 2», рискует санкциями США и должна немедленно прекратить работу над трубопроводом», — приводит РИА Новости заявление Блинкена.

Фото: © Tobias SCHWARZ / AFPГоссекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы компании, которые участвуют в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», прекратили работу, передает RT.в Ђв ЂОн отметил, что Госдеп отслеживает усилия по достройке газопровода.в ЂРанее Блинкен заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций в отношении участников проекта «Северный поток — 2».в ЂПрезидент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» ловушкой для стран всей Европы.