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Против депутата Рады завели дело из-за поста с картой Украины без Крыма

root Сегодня, 11:150Новости
Против депутата Рады завели дело из-за поста с картой Украины без Крыма
Фото: Reuters
На Украине возбудили уголовное дело из-за публикации в Facebook депутатом от "Оппозиционной платформы" Вадимом Рабиновичем карты страны без Крыма, сообщила депутат Верховной рады от партии "Голос" Соломия Бобровская, передает РИА Новости.
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Она опубликовала ответ офиса генерального прокурора на странице в социальной сети.
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Пост Рабиновича демонстрирует "разделение" Украины по языковому признаку. Согласно этим данным, юго-восточная часть Украины разговаривает только на русском языке, центральная — на суржике, и только часть западной — на украинском. Уже после этого Служба безопасности Украины заявила, что "изучает и анализирует" публикацию парламентария.

Депутату вменяют посягательство на территориальную целостность страны.

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