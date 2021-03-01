Против депутата Рады завели дело из-за поста с картой Украины без Крыма

Фото: ReutersНа Украине возбудили уголовное дело из-за публикации в Facebook депутатом от "Оппозиционной платформы" Вадимом Рабиновичем карты страны без Крыма, сообщила депутат Верховной рады от партии "Голос" Соломия Бобровская, передает РИА Новости.в ЂОна опубликовала ответ офиса генерального прокурора на странице в социальной сети.в ЂПост Рабиновича демонстрирует "разделение" Украины по языковому признаку. Согласно этим данным, юго-восточная часть Украины разговаривает только на русском языке, центральная — на суржике, и только часть западной — на украинском. Уже после этого Служба безопасности Украины заявила, что "изучает и анализирует" публикацию парламентария.Депутату вменяют посягательство на территориальную целостность страны.