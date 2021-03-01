На АЗС Донецка резко подорожало топливо. Специалисты «РТК» объяснили почему
С 15 марта на АЗС Донецка поднялись цены на топливо. Специалисты «Республиканской топливной компании» объяснили почему.
Как пояснили в пресс-службе ГП «РТК», с января 2021 года растут биржевые цены на нефтепродукты, поэтому предприятие поднимает розничные цены.
Так, дизельное топливо на бирже подорожало на 4,87 руб. за литр. На «РТК» цена повысилась на 2 руб. Разница составила 2,87 руб.
Стоимость газа повысилась на 4,35 руб. за литр, при росте цены на «РТК» на 2 руб. за литр. Разница -2,35 руб.
Цены на бензин марок А-92 и А-95 увеличились на бирже на 6,54 и 6,38 руб. за литр соответственно. На «РТК» данные марки подорожали на 4 руб. за литр. Разница составила 2,54 и 2,38 руб. за литр соответственно.
На ГП «РТК» заявили, что госпредприятие компенсирует разницу за счёт собственных средств.
«Предпринимаются все усилия для сдерживания роста цен», — говорится в сообщении. Новости Донецка - Сегодня, 12:25 140
Как пояснили в пресс-службе ГП «РТК», с января 2021 года растут биржевые цены на нефтепродукты, поэтому предприятие поднимает розничные цены.
Так, дизельное топливо на бирже подорожало на 4,87 руб. за литр. На «РТК» цена повысилась на 2 руб. Разница составила 2,87 руб.
Стоимость газа повысилась на 4,35 руб. за литр, при росте цены на «РТК» на 2 руб. за литр. Разница -2,35 руб.
Цены на бензин марок А-92 и А-95 увеличились на бирже на 6,54 и 6,38 руб. за литр соответственно. На «РТК» данные марки подорожали на 4 руб. за литр. Разница составила 2,54 и 2,38 руб. за литр соответственно.
На ГП «РТК» заявили, что госпредприятие компенсирует разницу за счёт собственных средств.
«Предпринимаются все усилия для сдерживания роста цен», — говорится в сообщении. Новости Донецка - Сегодня, 12:25 140
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