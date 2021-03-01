Где сегодня отключат воду в Луганске. Список улиц



На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск

Ленинский район: улицы ОСО, Хруничева, квартал Шевченко;

Жовтневый район: улицы Херсонская, Кармелюка, Лазо, Чкалова, переулок Уральский;

Артемовский район: улицы Шахтерская, Широкая, 3-я Пятилетка, кварталы Мирный и Луганский;

Краснодонский район: село Большой Суходол, улицы Киселева, Мира; Краснодон, улицы Баумана, Известковая;

Лутугинский район: поселок городского типа (пгт) Белореченский, улицы Первомайская, Шахтерская;

Славяносербский район: пгт Славяносербск, улицы Горького, Мира, Первомайская, переулок Центральный;

Ровеньки: улицы Ленина, Кирова, Горького, Селуденко, Ударника, Володарского, Дзержинского, Куйбышева;

Свердловск: улица Пугачева;

Алчевск: улицы Московская, 9 Мая, Энтузиастов;

Перевальский район: Перевальск, улицы Чехова, Чайковского;

Брянка: улицы Донбасская, Яблоневая, 21-го Съезда, район хлебозавода;

Стаханов: улицы 5-е Поселение, Майская, Пономарчука, переулок Строительный; Ирмино, улица Победы;

Первомайск: улицы Крупской, 21-го Партсъезда;

Антрацит: шахта «Центральная», улица Филатова;

Красный Луч: улицы Дунаевского, Комарова, 40 лет ВЛКСМ.

«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе». Удобный город - Сегодня, 12:10 135 Государственное унитарное предприятие «Лугансквода» назвало адреса, по которым 19 марта возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:Ленинский район: улицы ОСО, Хруничева, квартал Шевченко;Жовтневый район: улицы Херсонская, Кармелюка, Лазо, Чкалова, переулок Уральский;Артемовский район: улицы Шахтерская, Широкая, 3-я Пятилетка, кварталы Мирный и Луганский;село Большой Суходол, улицы Киселева, Мира; Краснодон, улицы Баумана, Известковая;поселок городского типа (пгт) Белореченский, улицы Первомайская, Шахтерская;пгт Славяносербск, улицы Горького, Мира, Первомайская, переулок Центральный;улицы Ленина, Кирова, Горького, Селуденко, Ударника, Володарского, Дзержинского, Куйбышева;улица Пугачева;улицы Московская, 9 Мая, Энтузиастов;Перевальск, улицы Чехова, Чайковского;улицы Донбасская, Яблоневая, 21-го Съезда, район хлебозавода;улицы 5-е Поселение, Майская, Пономарчука, переулок Строительный; Ирмино, улица Победы;улицы Крупской, 21-го Партсъезда;шахта «Центральная», улица Филатова;улицы Дунаевского, Комарова, 40 лет ВЛКСМ.«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе». Удобный город - Сегодня, 12:10 135

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