Где сегодня отключат воду в Луганске. Список улиц
Государственное унитарное предприятие «Лугансквода» назвало адреса, по которым 19 марта возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск
Ленинский район: улицы ОСО, Хруничева, квартал Шевченко;
Жовтневый район: улицы Херсонская, Кармелюка, Лазо, Чкалова, переулок Уральский;
Артемовский район: улицы Шахтерская, Широкая, 3-я Пятилетка, кварталы Мирный и Луганский;
Краснодонский район: село Большой Суходол, улицы Киселева, Мира; Краснодон, улицы Баумана, Известковая;
Лутугинский район: поселок городского типа (пгт) Белореченский, улицы Первомайская, Шахтерская;
Славяносербский район: пгт Славяносербск, улицы Горького, Мира, Первомайская, переулок Центральный;
Ровеньки: улицы Ленина, Кирова, Горького, Селуденко, Ударника, Володарского, Дзержинского, Куйбышева;
Свердловск: улица Пугачева;
Алчевск: улицы Московская, 9 Мая, Энтузиастов;
Перевальский район: Перевальск, улицы Чехова, Чайковского;
Брянка: улицы Донбасская, Яблоневая, 21-го Съезда, район хлебозавода;
Стаханов: улицы 5-е Поселение, Майская, Пономарчука, переулок Строительный; Ирмино, улица Победы;
Первомайск: улицы Крупской, 21-го Партсъезда;
Антрацит: шахта «Центральная», улица Филатова;
Красный Луч: улицы Дунаевского, Комарова, 40 лет ВЛКСМ.
«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе». Удобный город - Сегодня, 12:10 135
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск
Ленинский район: улицы ОСО, Хруничева, квартал Шевченко;
Жовтневый район: улицы Херсонская, Кармелюка, Лазо, Чкалова, переулок Уральский;
Артемовский район: улицы Шахтерская, Широкая, 3-я Пятилетка, кварталы Мирный и Луганский;
Краснодонский район: село Большой Суходол, улицы Киселева, Мира; Краснодон, улицы Баумана, Известковая;
Лутугинский район: поселок городского типа (пгт) Белореченский, улицы Первомайская, Шахтерская;
Славяносербский район: пгт Славяносербск, улицы Горького, Мира, Первомайская, переулок Центральный;
Ровеньки: улицы Ленина, Кирова, Горького, Селуденко, Ударника, Володарского, Дзержинского, Куйбышева;
Свердловск: улица Пугачева;
Алчевск: улицы Московская, 9 Мая, Энтузиастов;
Перевальский район: Перевальск, улицы Чехова, Чайковского;
Брянка: улицы Донбасская, Яблоневая, 21-го Съезда, район хлебозавода;
Стаханов: улицы 5-е Поселение, Майская, Пономарчука, переулок Строительный; Ирмино, улица Победы;
Первомайск: улицы Крупской, 21-го Партсъезда;
Антрацит: шахта «Центральная», улица Филатова;
Красный Луч: улицы Дунаевского, Комарова, 40 лет ВЛКСМ.
«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе». Удобный город - Сегодня, 12:10 135
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