В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв

Фото: © РИА Новости / Виктория ВиатрисВ Химках прогремел взрыв в многоквартирном доме, сообщили экстренные службы, передает РИА Новости.в ЂПо предварительным данным, погибли мужчина и двое детей, еще четыре человека пострадали.в ЂИнцидент произошел в девятиэтажке, от взрыва частично обрушились межкомнатные перекрытия, загорелись две квартиры. Причиной мог стать бытовой газ.Фото: © РИА Новости / Виктория ВиатрисПожар потушили. От системы газоснабжения временно отключили 36 квартир, сообщили РИА Новости в региональном Минэнерго.в ЂИсточник в экстренных службах рассказал агентству, что газовое оборудование в этом доме проверяли в феврале.в ЂНа место выехал прокурор города Денис Андреев, его ведомство начало проверку.в ЂЭвакуированных людей временно разместили в химкинской школе №16.