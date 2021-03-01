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В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв

root Сегодня, 13:1528Новости
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
Фото: © РИА Новости / Виктория Виатрис
В Химках прогремел взрыв в многоквартирном доме, сообщили экстренные службы, передает РИА Новости.
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По предварительным данным, погибли мужчина и двое детей, еще четыре человека пострадали.
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Инцидент произошел в девятиэтажке, от взрыва частично обрушились межкомнатные перекрытия, загорелись две квартиры. Причиной мог стать бытовой газ.
Фото: © РИА Новости / Виктория Виатрис
Пожар потушили. От системы газоснабжения временно отключили 36 квартир, сообщили РИА Новости в региональном Минэнерго.
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Источник в экстренных службах рассказал агентству, что газовое оборудование в этом доме проверяли в феврале.
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На место выехал прокурор города Денис Андреев, его ведомство начало проверку.
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Эвакуированных людей временно разместили в химкинской школе №16.

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