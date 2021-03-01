Капуста, свинина и сало подешевели в ЛНР во II декаде марта – Госкомстат

Капуста, свинина и сало подешевели в ЛНР во II декаде марта. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Государственным комитетом статистики ЛНР.

Стоимость капусты снизилась на 1,2%, свинины и сала – по 0,3%.

В то же время не изменились цены на муку, рис, манную и гречневую крупу, овсяные хлопья, макаронные изделия, горох, соль, рыбные консервы, молоко, сметану, творог, сыр, подсолнечное масло, яблоки, чай.

Во II декаде марта незначительно подорожали хлеб, говядина, отдельные порционные куриные части, сахар, вареные колбасы, сосиски и сардельки, рыба, сливочное масло, картофель, морковь, свекла, лук, питьевая бутилированная вода.

В отчетном периоде незначительно подорожали бензин марок А-92 и А-95, а также дизельное топливо.

Ранее в Госкомстате сообщали, что в I декаде марта в ЛНР подешевели творог и рис.

19 марта — Луганск