Как детям родившимся в Донецке получить украинский паспорт с донецкой пропиской



Какой механизм получения украинской прописки предлагают парламентарии, разбирался OBOZREVATEL.

Пустой паспорт: какую прописку имеют дети в Донецке

Еще в 2016 году Государственную миграционную службу лишили полномочий вносить сведения о прописке граждан в паспортах. Эти полномочия передали на объединенные территориальные общины и на органы регистрации. Следовательно, граждане на неподконтрольных территориях и дети, которые получают ID-карты, остались без прописки, поскольку на этих территориях не может быть органов регистрации — Украина не осуществляет там свой контроль.

В комментарии OBOZREVATEL одна из инициаторов документа, нардеп от «Слуги народа» Нелли Яковлева уверяет, что инициатива призвана упростить доступ людей к различным услугам именно в Украине.

«Дети, проживающие на оккупированных территориях, имеют пустой паспорт, у них нет украинского места регистрации. Они сталкиваются с комплексом проблем — это касается доступа к образованию, к открытию банковских счетов. Даже когда они в общежитие устраиваются при поступлении в ВУЗы. На сегодняшний момент не существует механизма, чтобы дети, которые уже родились в оккупации, получили паспорт с той же пропиской, которая у их родителей. То есть, мы не можем сейчас написать Донецк — Украина, Луганск — Украина», — подчеркнула Яковлева.

Как собираются «прописать» украинцев

Документом предлагается, чтобы Государственная миграционная служба по месту обращения лица оформляла документы для жителей неподконтрольных территорий.

Обращаться можно будет за такими услугами:

Подтверждение гражданства Украины и других документов удостоверяющих личность или ее специальный статус,

Вклеивание фотографии по достижению соответствующего возраста в паспорт лицам, которые имеют прописку на временно оккупированных территориях,

Внесение сведений о зарегистрированном месте проживания на временно оккупированной территории в соответствующие документы во время их оформления или обмена.

При внесении информации о месте проживания несовершеннолетних будут приниматься во внимание документы, подтверждающие право собственности на жилье такого лица или его законных представителей, или сведения о зарегистрированном месте жительства законных представителей, которые внесены в соответствующие документы.

Кроме того, отменяется справка, подтверждающая местонахождение граждан Украины, проживающих на неподконтрольной территории или переселились из нее (утверждена приказом МВД в 2014 году).

«Фактически главная цель этого законопроекта позволяет создать механизм регистрации детей с временно оккупированных территорий, чтобы мы определили что это украинские земли... Что касается порядка этой регистрации, то она осуществляется центральным органом государственной власти которая реализует госполитику в сфере миграции. А сам механизм после принятия законопроекта будет определяться кабмином на нормативном уровне», — добавила Яковлева.

В профильном министерстве еще изучают законопроект и пока комментариев не дают. Новости Украины - Сегодня, 13:30 137 В Верховной Раде хотят, чтобы дети, которые родились на неподконтрольных территориях Украины, получили паспорт с украинской пропиской, которая есть у их родителей. Соответствующий законопроект ожидает своего рассмотрения.Какой механизм получения украинской прописки предлагают парламентарии, разбирался OBOZREVATEL.Еще в 2016 году Государственную миграционную службу лишили полномочий вносить сведения о прописке граждан в паспортах. Эти полномочия передали на объединенные территориальные общины и на органы регистрации. Следовательно, граждане на неподконтрольных территориях и дети, которые получают ID-карты, остались без прописки, поскольку на этих территориях не может быть органов регистрации — Украина не осуществляет там свой контроль.В комментарии OBOZREVATEL одна из инициаторов документа, нардеп от «Слуги народа» Нелли Яковлева уверяет, что инициатива призвана упростить доступ людей к различным услугам именно в Украине.«Дети, проживающие на оккупированных территориях, имеют пустой паспорт, у них нет украинского места регистрации. Они сталкиваются с комплексом проблем — это касается доступа к образованию, к открытию банковских счетов. Даже когда они в общежитие устраиваются при поступлении в ВУЗы. На сегодняшний момент не существует механизма, чтобы дети, которые уже родились в оккупации, получили паспорт с той же пропиской, которая у их родителей. То есть, мы не можем сейчас написать Донецк — Украина, Луганск — Украина», — подчеркнула Яковлева.Документом предлагается, чтобы Государственная миграционная служба по месту обращения лица оформляла документы для жителей неподконтрольных территорий.Обращаться можно будет за такими услугами:Подтверждение гражданства Украины и других документов удостоверяющих личность или ее специальный статус,Вклеивание фотографии по достижению соответствующего возраста в паспорт лицам, которые имеют прописку на временно оккупированных территориях,Внесение сведений о зарегистрированном месте проживания на временно оккупированной территории в соответствующие документы во время их оформления или обмена.При внесении информации о месте проживания несовершеннолетних будут приниматься во внимание документы, подтверждающие право собственности на жилье такого лица или его законных представителей, или сведения о зарегистрированном месте жительства законных представителей, которые внесены в соответствующие документы.Кроме того, отменяется справка, подтверждающая местонахождение граждан Украины, проживающих на неподконтрольной территории или переселились из нее (утверждена приказом МВД в 2014 году).«Фактически главная цель этого законопроекта позволяет создать механизм регистрации детей с временно оккупированных территорий, чтобы мы определили что это украинские земли... Что касается порядка этой регистрации, то она осуществляется центральным органом государственной власти которая реализует госполитику в сфере миграции. А сам механизм после принятия законопроекта будет определяться кабмином на нормативном уровне», — добавила Яковлева.В профильном министерстве еще изучают законопроект и пока комментариев не дают. Новости Украины - Сегодня, 13:30 137

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