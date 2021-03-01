Вчера линию разграничения у Станицы Луганской пересекли почти 2 тысячи человек. Одного не пустили.



«Пропускные операции осуществлялись только на КПВВ «Станица Луганская». Так, в сторону Луганска здесь прошли 1049 человек, а на контролируемую украинским правительством часть Луганщины — 760», — говорится в сообщении.

Как рассказали наблюдатели БФ «Право на защиту», украинские пограничники не пропустили на неподконтрольную Луганщину местного жителя, которого депортировали из России после отсидки в тамошней тюрьме.

«Его депортировали из Российской Федерации, он возвращается из мест лишения свободы домой, на неподконтрольную Луганщину. Чтобы получить новый паспорт, прошел сканирование в Государственной миграционной службе. При себе имеет справку для перемещения через линию разграничения. На подконтрольной территории родных и средств для проживания не имеет, как и электронного пропуска», — рассказала волонтер БФ «Право на защиту».

Сообщается, что мужчине помогли создать заявку на электронный пропуск и прислали документ на рассмотрение координационной группы СБУ.

Новости Региона - Сегодня, 13:10 228 Вчера, в четверг, 18 марта, через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения смогли пересечь 1809 человек. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.«Пропускные операции осуществлялись только на КПВВ «Станица Луганская». Так, в сторону Луганска здесь прошли 1049 человек, а на контролируемую украинским правительством часть Луганщины — 760», — говорится в сообщении.Как рассказали наблюдатели БФ «Право на защиту», украинские пограничники не пропустили на неподконтрольную Луганщину местного жителя, которого депортировали из России после отсидки в тамошней тюрьме.«Его депортировали из Российской Федерации, он возвращается из мест лишения свободы домой, на неподконтрольную Луганщину. Чтобы получить новый паспорт, прошел сканирование в Государственной миграционной службе. При себе имеет справку для перемещения через линию разграничения. На подконтрольной территории родных и средств для проживания не имеет, как и электронного пропуска», — рассказала волонтер БФ «Право на защиту».Сообщается, что мужчине помогли создать заявку на электронный пропуск и прислали документ на рассмотрение координационной группы СБУ.Новости Региона - Сегодня, 13:10 228

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