Минтруда и мэрия поздравили со 100-летием жительницу Алчевска Лидию Гавришину (ФОТО)

Министр труда и социальной политики Светлана Малахова направила поздравление со 100-летием проживающей в Алчевске ветерану трудового фронта Великой Отечественной войны Лидии Гавришиной. Об этом сообщил отдел информационной политики администрации Алчевска."В ваш юбилей хотим выразить вам свое признание и уважение за многолетний добросовестный труд. Низкий поклон вам за ту сложную жизненную дорогу, по которой вы прошли достойно, будучи участником исторических событий и трудясь во благо будущего поколения", - говорится в поздравительном адресе министра.Малахова поблагодарила именинницу за "силу духа, мужество, патриотизм и мудрость", а также пожелала ей крепкого здоровья.Поздравительный адрес от министра, а также подарки и цветы от мэрии города имениннице передали посетившие ее заместитель главы администрации Алчевска Евгения Гольцова, член Общественной палаты ЛНР Елена Рогова, представители Алчевской городской организации ветеранов, управления труда и социальной защиты населения мэрии.Участница трудового фронта Великой Отечественной войны Лидия Александровна Гавришина родилась в Алчевске в семье рабочего. До 1941 года работала бухгалтером. После войны принимала участие в восстановлении Алчевского металлургического комбината. Награждена медалью "Ветеран труда". Воспитала троих дочерей.19 марта — Луганск