Переданные Народной милиции ЛНР внедорожники позволяют выполнять задачи любой сложности

Переданные оборонному ведомству Республики внедорожники позволяют выполнять боевые задачи любой сложности. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Яков Осадчий.

Он напомнил, что 17 марта глава ЛНР Леонид Пасечник вручил военнослужащим Народной милиции Республики ключи от пяти новых автомобилей УАЗ "Патриот".

"Техника укомплектована всем необходимым для размещения современного электронного оборудования и средств связи, а грузоподъемность транспортного средства составляет более двух тонн, что позволяет оснащать данный автомобиль вооружением для выполнения боевых задач любой сложности", - подчеркнул Осадчий.

Напомним, в феврале глава ЛНР Леонид Пасечник открыл в Луганске капитально отремонтированное расположение одного из отрядов Народной милиции.

19 марта — Луганск