Глава ЛНР принял участие в линейке в честь присвоения луганской школе № 5 имени Даля (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник принял участие в торжественной линейке в честь присвоения луганской специализированной школе № 5 имени Владимира Даля. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В ходе мероприятия глава Республики и директор школы, депутат Народного Совета ЛНР Ирина Андрух открыли памятную доску с портретом Даля и информацией о присвоении его имени учебному заведению в 2021 году.После линейки глава ЛНР ознакомился с выставкой, посвященной выдающемуся земляку, и посетил школьный класс-музей истории творчества Даля, где оставил свои пожелания в книге отзывов почетных гостей."Я уверен, что вы с особой гордостью будете нести имя своего великого земляка, будете прославлять свое учебное заведение и нашу родную землю", - обратился к учащимся школы Пасечник.Он призвал школьников никогда "не терять жажду к знаниям" и брать пример с Даля, который всю свою жизнь посвятил исследованиям."Мы, со своей стороны, как руководство Республики всегда поддержим начинания нашей молодежи. Я уверен, я вижу и я знаю, что у нас в Республике подрастает очень достойное поколение, очень достойная молодежь", - сказал глава ЛНР.Андрух напомнила, что специализированное учебное учреждение уже давно связало свое судьбу с именем Казака Луганского. В школе четверть века работает класс-музей имени Даля, работают кружки и проходят различные творческие конкурсы, посвященные творчеству русского писателя."Мы теперь маленькие далеведы. Для нас очень важно, ребята, чтобы вы любили свою родную землю, как любил ее Владимир Иванович, чтобы вы прославляли ее, как прославил ее Владимир Иванович. Мы все взрослые люди и очень верим, что вы все будете настоящими гражданами нашей Республики", - обратилась к школьникам Андрух.Ранее Пасечник объявил 2021 год в Республике Годом Владимира Даля.Владимир Иванович Даль (1801 - 1872) – писатель, врач, лексикограф, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка". Родился в поселке Луганский Завод (ныне Луганск) 10 (22) ноября 1801 года, с детства был очень привязан к родному краю, позже даже взял себе псевдоним Казак Луганский.В 1819 году закончил Петербургский Морской кадетский корпус, служил на флоте, затем изучал медицину в Дерптском университете (сейчас – Тартусский университет). В 1828-1829 году принимал участие в русско-турецкой войне, участвовал в сражениях, оперировал в условиях полевых госпиталей, отмечен наградами. Работал ординатором в военно-сухопутном госпитале Петербурга.Вскоре Даль всерьез занялся литературой. В 1832 году были опубликованы его "Русские сказки. Пяток первый". Был дружен с известными писателями и поэтами: Гоголем, Пушкиным, Крыловым, Жуковским. Вместе с Пушкиным путешествовал по России. Даль лечил Пушкина после роковой дуэли, присутствовал при кончине великого русского поэта.Даль написал более ста очерков, в которых рассказывал о русской жизни. Он много путешествовал, поэтому отлично знал русский быт. Также Даль составил учебники "Ботаника", "Зоология", а в 1838 году стал членом Петербургской академии наук. Но самой значительной и объемной работой остается "Толковый словарь", содержащий примерно 200 тысяч слов.С 1849 по 1859 год Даль проживал в Нижнем Новгороде, где служил управляющим удельной конторой, после переехал в Москву. За это время напечатал множество статей, работ. Первый том "Толкового словаря" вышел в 1861-м. А через год были опубликованы "Пословицы русского народа". Деятельность Даля была отмечена Ломоносовской премией. Часть лексикографического материала, который он собрал для своего "Толкового словаря", была передана им Борису Гринченко, составителю первого русско-украинского переводного словаря.Скончался Даль 22 сентября 1872 года.19 марта — Луганск