В Луганской области налог на землю составил более 53 миллионов гривен



Указанная сумма на 1,3 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти средства были направлены в местные бюджеты региона.

В соответствии с налоговым законодательством, собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком. В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период нахождения земли в собственности или пользовании в отчетном году. Новости Украины - Сегодня, 16:14 74 Юридические и физические лица уплатили в январе — феврале 2021 года 53,3 миллиона гривен платы за землю, передает пресс-служба Государственной налоговой службы в Луганской области.Указанная сумма на 1,3 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти средства были направлены в местные бюджеты региона.В соответствии с налоговым законодательством, собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком. В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период нахождения земли в собственности или пользовании в отчетном году. Новости Украины - Сегодня, 16:14 74

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