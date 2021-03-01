Луганская библиотека в канун Дня Земли провела в столичных школах экологическую неделю (ФОТО)

Луганская молодежная библиотека (ЛМБ) в канун Всемирного дня Земли провела в школах столицы Республики экологическую неделю "Мы – дети Земли". Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение культуры."На протяжении нескольких лет в Луганской молодежной библиотеке работает программа "Природа. Экология. Молодежь". В преддверии Всемирного дня Земли, который отмечается 20 марта, специалисты библиотеки провели для учащихся средних школ Луганска экологическую неделю под общим названием "Мы – дети Земли", – говорится в сообщении.Сотрудники учреждения культуры побывали в луганских школах № 13 имени Александра Молодчего, № 11, № 55 имени Константина Рокоссовского, № 2, № 33 имени Ивана Малько, а также в учебно-воспитательном комплексе № 50 имени Александра Федорчука."Ребята узнали об истории праздника, о Марше парков (ежегодная международная природоохранная акция, посвященная поддержке заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы – примечание ЛИЦ) и мероприятиях по улучшению экологической обстановки, проходящих по всему миру, а также о наиболее злободневных проблемах окружающей среды. Кроме того, школьники посмотрели видеоролик о развитии жизни на планете Земля с древних времен и до современности", – рассказали в ЛМБ.В учреждении культуры добавили, что особый интерес учащихся вызвала выставка "Беречь природы дар бесценный", где была представлена литература из фондов библиотеки."Школьники приняли активное участие в играх и викторинах на экологическую тематику. Мероприятия вызвали у детей живой интерес и никого не оставили равнодушным", – отметили в луганской библиотеке.Всемирный день Земли был утвержден в 1971 году по решению ООН и отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия 20 марта.19 марта — Луганск