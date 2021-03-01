Слухи об увеличении сроков ротации деморализовали бойцов бригады ВСУ – Народная милиция

Слухи об увеличении сроков ротации возмутили и деморализовали военнослужащих одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что среди военнослужащих оперативно-тактической группировки ВСУ "Север" "активно распространяется информация о продлении сроков нахождения в зоне карательной операции до 10 месяцев".

"Боевики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, находящиеся в зоне "ООС" с октября прошлого года, крайне возмущены и деморализованы слухами об увеличении сроков ротации, в особенности те, кто заключил контракт на полгода, чтобы заработать хоть какие-то деньги и по возвращению из зоны "ООС" уволиться из ВСУ", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции уточнил, что "только в 80-й бригаде таких "полугодичников" насчитывается более 450 человек".

"Данная статистика значительно скажется на боевой готовности и способности соединения выполнить боевую задачу. В связи с этим командование бригады всеми способами, в том числе и незаконными, пытается удержать личный состав", – отметил он.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 марта — Луганск