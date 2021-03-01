ВСУ за неделю разместили в зоне "ООС" 66 единиц техники – Народная милиция

Киевские силовики в течение недели разместили 66 единиц техники в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что бойцы ВСУ разместили одну боевую машину пехоты (БМП) в жилом районе Светлодарска; семь бронированных разведывательно-дозорных машин, две зенитные установки ЗУ-23, три многоцелевых транспортеров-тягачей, БМП и боевую бронированную машину (ББМ) - в жилых районах поселка городского типа Троицкое; три ББМ и одну БМП - вблизи жилого дома в селе Новозвановка; семь ББМ - у жилых домов в Золотом.

Нахождение еще одной ББМ отмечается во дворе жилого дома в селе Крымское; боевой инженерной машины - в селе Орехово-Донецкое; бронетранспортера (БТР) - вблизи села Войтово; двух ББМ и одного БТР - в жилом районе поселка городского типа Станица Луганская.

Осадчий добавил, что в соответствии с отчетом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 12 марта на железнодорожную станцию в Рубежном прибыло 15 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", а в отчете за 16 марта зафиксировано нахождение на станции 19 таких орудий.

"В очередной раз призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ. Помните, украинские боевики используют ваши дома для осуществления террористических актов, укрываясь за ними во время обстрелов населенных пунктов Республики", - сказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

19 марта — Луганск