Новый пивоваренный завод начал работать в Луганске. ФОТО. ВИДЕО
Манолис Пилавов посмотрел всю технологическую цепочку производства живого пива и попробовал готовую продукцию.
Глава Администрации Луганска с рабочим визитом посетил пивоваренный завод, функционирующий на базе общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Луганский ликеро-водочный завод (ЛЛВЗ) «Луга-Нова».
Как рассказали на новом пивзаводе, свое пиво они сейчас делают из курского солода. Для варения сусла используют воду подземных источников, предварительно качественно очищенную и обессоленную.
Главный технолог завода Валентина Рещикова отметила, что производство полностью автоматизировано, за всеми показателями следит компьютер, дополнительно на всех этапах технологический процесс контролируется специалистами собственной лаборатории. В процессе брожения и дображивания — применяют технологию холодного брожения.
«Сегодня мы запустились в производство с двумя сортами фильтрованного и двумя сортами нефильтрованного пива. Параллельно изучаем потребительский спрос и предпочтения. У нас еще разработано 12 собственных рецептур, которые будем постепенно запускать. Технологический потенциал оборудования позволяет производить любые сорта по стойкости, крепости, плотности», — рассказал Алексей Тихонюк, исполняющий обязанности ген директора ЛЛВЗ «Луга-Нова».
Разливают луганское пиво пока что в бочки, срок хранения в них составляет 30 дней. Планируется розлив в ПЭТ тару, тогда, благодаря пастеризации, срок хранения увеличится до 90 дней.
Завершилась экскурсия по производству дегустацией готового продукта.
«Будем надеяться, что славное имя Луганского пива вернется к нам в город. Сегодня у нас в городе появился полноценный завод, который будет обеспечивать луганчан качественным живым пивом», — заявил глава городской администрации Манолис Пилавов, после осмотр производства. Экономика - Сегодня, 17:15 124
Глава Администрации Луганска с рабочим визитом посетил пивоваренный завод, функционирующий на базе общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Луганский ликеро-водочный завод (ЛЛВЗ) «Луга-Нова».
Как рассказали на новом пивзаводе, свое пиво они сейчас делают из курского солода. Для варения сусла используют воду подземных источников, предварительно качественно очищенную и обессоленную.
Главный технолог завода Валентина Рещикова отметила, что производство полностью автоматизировано, за всеми показателями следит компьютер, дополнительно на всех этапах технологический процесс контролируется специалистами собственной лаборатории. В процессе брожения и дображивания — применяют технологию холодного брожения.
«Сегодня мы запустились в производство с двумя сортами фильтрованного и двумя сортами нефильтрованного пива. Параллельно изучаем потребительский спрос и предпочтения. У нас еще разработано 12 собственных рецептур, которые будем постепенно запускать. Технологический потенциал оборудования позволяет производить любые сорта по стойкости, крепости, плотности», — рассказал Алексей Тихонюк, исполняющий обязанности ген директора ЛЛВЗ «Луга-Нова».
Разливают луганское пиво пока что в бочки, срок хранения в них составляет 30 дней. Планируется розлив в ПЭТ тару, тогда, благодаря пастеризации, срок хранения увеличится до 90 дней.
Завершилась экскурсия по производству дегустацией готового продукта.
«Будем надеяться, что славное имя Луганского пива вернется к нам в город. Сегодня у нас в городе появился полноценный завод, который будет обеспечивать луганчан качественным живым пивом», — заявил глава городской администрации Манолис Пилавов, после осмотр производства. Экономика - Сегодня, 17:15 124
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