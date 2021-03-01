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Луганской специализированной школе №5 присвоили имя В.И.Даля

robot Сегодня, 17:300Новости
Луганской специализированной школе №5 присвоили имя В.И.Даля
Луганской специализированной школе №5 присвоили имя Владимира Даля.
Состоялось торжественное мероприятие открытия мемориальной доски с изображением В.И.Даля и информацией о присвоении его имени учебному заведению в 2021 году.
В своем выступлении директор школы, Ирина Андрух, отметила, что специализированное учебное учреждение уже давно связало свое судьбу с именем Казака Луганского. В школе четверть века работает класс-музей имени Даля, работают кружки и проходят различные творческие конкурсы, посвященные творчеству русского писателя. Культура - Сегодня, 16:42 70

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