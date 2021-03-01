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Коммунальщики в 2020 году ликвидировали более 6 тыс. несанкционированных свалок – МинЖКХ

Sergey Сегодня, 18:4530Новости
Коммунальщики в 2020 году ликвидировали более 6 тыс. несанкционированных свалок – МинЖКХ


Сотрудники коммунальных предприятий Республики в 2020 году ликвидировали более шести тыс. несанкционированных свалок. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила временно исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк.
"В течение 2020 года в скверах и на придомовых территориях установлено 170 лавочек, размещено 8 новых детских площадок и произведен текущий ремонт еще 215 площадок, ликвидировано 6 175 несанкционированных свалок", - сказала она.
Ранее Буряк сообщала, что коммунальщики ЛНР в 2020 году вывезли с территорий населенных пунктов более 1,3 млн кубометров мусора.
19 марта — Луганск

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