Коммунальщики в 2020 году ликвидировали более 6 тыс. несанкционированных свалок – МинЖКХ

Сотрудники коммунальных предприятий Республики в 2020 году ликвидировали более шести тыс. несанкционированных свалок. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила временно исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк."В течение 2020 года в скверах и на придомовых территориях установлено 170 лавочек, размещено 8 новых детских площадок и произведен текущий ремонт еще 215 площадок, ликвидировано 6 175 несанкционированных свалок", - сказала она.Ранее Буряк сообщала, что коммунальщики ЛНР в 2020 году вывезли с территорий населенных пунктов более 1,3 млн кубометров мусора.19 марта — Луганск