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Коммунальщики ежегодно озеленяют более 4 тыс. га скверов и площадей ЛНР – МинЖКХ

Sergey Сегодня, 18:4531Новости
Коммунальщики ежегодно озеленяют более 4 тыс. га скверов и площадей ЛНР – МинЖКХ


Специалисты коммунальных предприятий ежегодно озеленяют более четырех тыс. га скверов и площадей Республики. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила временно исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк.
"Ежегодно коммунальщики высаживают более 5 тысяч саженцев деревьев, более 130 тысяч квадратных метров однолетних цветников и почти 5 тысяч кустов роз, выполняют озеленение более 4 тысяч гектаров скверов и площадей", - рассказала она.
19 марта — Луганск

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