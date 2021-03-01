Коммунальщики ежегодно озеленяют более 4 тыс. га скверов и площадей ЛНР – МинЖКХ

Специалисты коммунальных предприятий ежегодно озеленяют более четырех тыс. га скверов и площадей Республики. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила временно исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк."Ежегодно коммунальщики высаживают более 5 тысяч саженцев деревьев, более 130 тысяч квадратных метров однолетних цветников и почти 5 тысяч кустов роз, выполняют озеленение более 4 тысяч гектаров скверов и площадей", - рассказала она.19 марта — Луганск