Коммунальщики в 2021 году планируют отремонтировать 998 подъездов многоэтажек – МинЖКХ

Сотрудники коммунальных предприятий Республики в 2021 году планируют отремонтировать 998 подъездов многоквартирных жилых домов. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила временно исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк."На многоквартирных жилых домах (в 2021 году) планируется выполнить текущий ремонт 998 подъездов, более 16 тысяч квадратных метров цоколей жилых домов, отремонтировать более 35 тысяч погонных метров внутридомовых сетей централизованного отопления, более 27 тысяч погонных метров внутридомовых сетей холодного водоснабжения и почти 15 тысяч погонных метров внутридомовых сетей водоотведения", - сказала она.Ранее Буряк сообщала, что в 2020 году коммунальщики отремонтировали более 140 тыс. кв. м кровли многоэтажек, 944 подъезда, более 5 тыс. кв. м фасадов жилых домов.19 марта — Луганск