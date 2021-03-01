На «Изварино» у луганчанина отобрали 18 автомобильных магнитол и 3 автомобильные камеры заднего вида



Нарушитель был задержан на таможенном посту «Изварино».

«При проведении досмотра транспортного средства жителя Луганска выявлено 18 автомобильных магнитол и 3 автомобильные камеры заднего вида, которые были не задекларированы соответствующим образом», — сказал начальник поста Владимир Гончарук.

Он добавил, что лугачанин является предпринимателем и пытался ввезти электронику в ЛНР для продажи.

В пресс-центре отметили, что незадекларированный товар изъят, в отношении мужчины составлен протокол о нарушении таможенных правил. Экономика - Сегодня, 19:00 10 Сотрудники Государственного таможенного комитета и Службы пограничной охраны пресекли незаконный ввоз незадекларированной автоэлектроники через таможенный пост «Изварино». Об этом сообщил пресс-центр ГТК.Нарушитель был задержан на таможенном посту «Изварино».«При проведении досмотра транспортного средства жителя Луганска выявлено 18 автомобильных магнитол и 3 автомобильные камеры заднего вида, которые были не задекларированы соответствующим образом», — сказал начальник поста Владимир Гончарук.Он добавил, что лугачанин является предпринимателем и пытался ввезти электронику в ЛНР для продажи.В пресс-центре отметили, что незадекларированный товар изъят, в отношении мужчины составлен протокол о нарушении таможенных правил. Экономика - Сегодня, 19:00 10

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