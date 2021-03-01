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Верховная Рада не смогла отменить перевод часов. 27 марта Украина перейдет на летнее время

bot Сегодня, 19:0028Новости
Верховная Рада не смогла отменить перевод часов. 27 марта Украина перейдет на летнее время
Верховная Рада не смогла принять законопроект № 4201 об исчислении времени в Украине, которым предлагается отменить сезонный перевод часов — переход на летнее и зимнее время.

Документ во втором чтении поддержали только 212 голосами из 226 необходимых на внеочередном заседании в пятницу. Поэтому спикер Дмитрий Разумков предложил отправить документ на доработку и повторное второе чтение — это поддержали 226 депутатов.

Законопроектом предлагаетсят установить единое время на всей территории Украины — Всемирное время плюс два часа (UTC+2), а также отменить сезонный перевод часов.

Кроме того, Рада решила не проводить заседания до 9 апреля из-за карантина в Киеве. Таким образом, парламент уже не успеет принять закон (если только не соберется на внеочередное заседание) до перевода часов. Переход на летнее время состоится в ночь с 27 на 28 марта в 3:00 — стрелки переведут на час вперед.
В первом чтении законопроект о времени был принят 3 марта.
По факту неподконтрольные Украине Донецк, Луганск и Крым круглый год живут по московскому времени (UTC+3).
В зимний период разница между неподконтрольными территориями и остальной Украиной составляет один час. Если бы парламент принял сегодня законопроект и он вступил в силу, то эта разница во времени сохранлась бы и в теплый период года.

На символическую разницу во времени между неподконтрольными территориями и остальной Украиной обращал внимание и президент Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении. Тогда он призвал жителей Донбасса и Крыма «перевести часы назад». Новости Украины - Сегодня, 18:45 67

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