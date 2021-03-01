Пенсионный фонд разъяснил, что включает в себя страховой стаж



«Напоминаем, что пенсия по возрасту назначается после достижения мужчинами 60 лет, женщинами — 55 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет», — отметили в районном представительстве организации. Экономика - Сегодня, 18:30 153 Управление Пенсионного фонда (ПФ) в Жовтневом районе Луганска разъясняет, что в страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, учитывается период трудовой деятельности, за который уплачены страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование или единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в полном объеме.«Напоминаем, что пенсия по возрасту назначается после достижения мужчинами 60 лет, женщинами — 55 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет», — отметили в районном представительстве организации. Экономика - Сегодня, 18:30 153

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