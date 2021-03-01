Выездная бригада медиков проконсультировала жителей краснолучского поселка Запорожье (ФОТО)
Выездная бригада медиков Краснолучской городской многопрофильной больницы "Известий" проконсультировала жителей прифронтового поселка Запорожье. Об этом сообщил отдел информационной политики администрации Красного Луча.
"Глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко обратился к главному врачу Краснолучской городской многопрофильной больницы (имени газеты) "Известий" Сергею Перепелице об оказании содействия в обследовании жителей удаленного поселка Запорожье. Было принято совместное решение об организации выездной медицинской бригады, состоящей из врача терапевта, лаборанта и рентгенолога", - говорится в сообщении.
Начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности Запорожье Наталья Токарева рассказала, что поселок является самой отдаленной территориальной единицей администрации Красного Луча, из-за чего многие его жители не имеют возможности получать квалифицированную медпомощь в горбольнице.
Внеплановый выезд медиков был осуществлен из-за подъема заболеваемости жителей поселка острыми респираторными заболеваниями. В ходе приема все обратившиеся смогли сдать кровь на анализ и пройти рентгеноскопию легких.
"Сегодня внеплановый выезд в связи с подъемом острых респираторных заболеваний в данном населенном пункте, поэтому и был осуществлен внеплановый выезд врача, привезли врача-лаборанта, а также приехал цифровой флюорограф. Это очень хорошая, очень важная помощь, потому что отдаленность большая 25 км и добираться от сюда до лечебного учреждения проблематично, так как есть проблемы с транспортом.
"Мы проведем обследование всех больных поселка Запорожье, если будет сейчас в данный момент необходимость госпитализации пациента, значит мы уже будем организовывать медицинский транспорт для того, чтобы доставить этих больных в лечебное учреждение города", - сказал заведующий поликлиники № 4 Краснолучской центральной городской многопрофильной больницы "Княгиненская" Сергей Левицкий.
19 марта — Луганск
Метки: {keywords}