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ГКНС предупредил налогоплательщиков о приостановке работы сайта электронной отчетности

root Сегодня, 19:1525Новости
ГКНС предупредил налогоплательщиков о приостановке работы сайта электронной отчетности
Государственный комитет налогов и сборов (ГКНС) ЛНР предупредил налогоплательщиков о приостановке работы сайта, принимающего налоговую отчетность. Об этом сообщили в ведомстве.
"В связи с регламентными работами, проводимыми на линиях электроснабжения ГКНС ЛНР, сайт налоговой отчетности eo.rirc.info не будет работать с 15:00 20 марта до 12:00 21 марта", - говорится в сообщении.
19 марта — Луганск

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