ГКНС предупредил налогоплательщиков о приостановке работы сайта электронной отчетности

Государственный комитет налогов и сборов (ГКНС) ЛНР предупредил налогоплательщиков о приостановке работы сайта, принимающего налоговую отчетность. Об этом сообщили в ведомстве.

"В связи с регламентными работами, проводимыми на линиях электроснабжения ГКНС ЛНР, сайт налоговой отчетности eo.rirc.info не будет работать с 15:00 20 марта до 12:00 21 марта", - говорится в сообщении.

19 марта — Луганск