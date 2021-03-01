Украинский генерал озвучил план по "возвращению" Крыма

"Потому что как раз блокада позволит быстрее поставить Россию экономически на колени. Как раз блокада по всем направлениям, которые касаются экономического развития. Для нас важно, чтобы не было возможности развития Российской Федерации", — заявил Кривонос.

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»Украина сможет "вернуть" Крым, если весь мир откажется от торговли с Россией и устроит ей блокаду, заявил в эфире канала "1+1" бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает РИА Новости.в ЂВоенный выразил надежду, что "Крымская платформа" поможет Киеву поднять вопрос о блокаде России, чтобы добиться "возвращения" под свой контроль Крыма и Донбасса.в Ђв ЂОн подчеркнул, что блокаду России должно организовать мировое сообщество, которое отказалось бы работать с российскими компаниями и организациями.в Ђ"Это фантастически выглядит, но если будут правильно работать наши дипломаты, этот процесс можно организовать и ускорить", — подытожил генерал.в ЂПровокационные заявления в отношении Крыма звучат с Украины не первый раз. Так, бывший посол в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату полуострова, глава ВМС Алексей Неижпапа заявлял о подготовке Киева к военной конфронтации с Москвой, а также рассказывал о планах разместить в Черном морепротивокорабельные комплексы с ракетами "Нептун". В Совете Федерации в ответ напомнили, что Россия способна отразить атаку любого противника, но главным противником Киева остается не Москва, а националисты, влияющие на руководство страны.