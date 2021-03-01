На Украине предвкушают В«мировую войнуВ»

Очередное интервью президента США Джозефа Байдена телеканалу ABC News примечательно тем, что украинские СМИ тиражировали его гораздо активнее, чем СМИ американские. Да и количество посмотревших эмоциональное выступление нового американского президента украинцев наверняка превышает количество посмотревших его граждан Соединенных Штатов. Помимо записи самого интервью, в украинских изданиях появились материалы, в которых известные украинские политики и «эксперты» растолковывают населению, «что же на самом деле сказал Байден».По факту, в выступлении Байдена не было ничего сенсационного. В манере, которая свойственна многим американским политикам, он просто озвучил тему, «качаемую» в СМИ уже несколько лет – вмешательство в выборы, прошедшие на территории США. Тему избитую, я бы даже сказал, затертую, но, судя по всему, все еще актуальную на территории стран третьего мира.Почему в принципе заурядное выступление Байдена, который говорил о моментах, так и не нашедших подтверждения, говорил не утвердительно, используя такие речевые обороты, как «если будет установлено», так взбудоражило украинский социум? Причина, наверное, лишь в том, что американский президент был излишне эмоционален, сыпал угрозами и оскорблениями в адрес российского президента, чем и вызвал неописуемый восторг у наших соседей. Первым, кто бросился толковать выступление Байдена, стал его украинский «друг» Петр Порошенко, который получил право на перевод слов Байдена на украинский язык по причине того, что «лично встречался с ним десять раз и двадцать раз разговаривал по телефону».«Путин – убийца. То, что наша команда говорит с 2014 года; то, что с 2019 года ни разу не решился произнести Зеленский, вслух на весь мир произнес Джозеф Байден. Очень хороший ответ на вопрос "Who is Mr. Putin?". Такое публичное признание американского президента для Украины – на вес золота. Я хотел бы поблагодарить первое лицо Соединенных Штатов за ценные слова. В общем – за поддержку Украины, которую он демонстрирует последовательно еще со времен нашей встречи во время моей инаугурации в июне 2014 года», – заявил Порошенко.В общем, Порошенко уловил новые политические тренды и пытается вновь взлететь на вершину политического Олимпа, критикуя не только Путина, но и своего оппонента Зеленского, который в свое время таким же образом «подвинул» самого Петра Алексеевича. Не буду целиком цитировать Порошенко, ибо этот индивидуум, толкуя высказывания Байдена, разошелся на несколько страниц, приписав американскому президенту даже то, что он не говорил. Но это не важно. Важен сам посыл. Украина напряглась и ждет, когда Байден реализует то, к чему он призвал «готовиться» Владимира Путина. Все очень просто. Украинский политический бомонд застыл в ожидании того, что «миротворец» Байден пойдет войной на «агрессора».Объективности ради хочу сказать, что Петр Порошенко, который почему-то вдруг забыл, что те же самые СМИ, которые цитируют Байдена, назвавшего Путина «убийцей», еще совсем недавно называли самого бывшего президента Украины «Петром кровавым», далеко не единственный «толкователь» в стране. Есть и другие, и некоторые из них в своих логических цепочках пошли намного дальше, совместив эмоциональный посыл американского президента с данными, изложенными в докладе Министерства обороны Соединенного Королевства, согласно которому Великобритания готовится к жесткому противостоянию с Россией и признает ее национальной угрозой. Известный украинский волонтер Мирослав Гай, такой же профессиональный «аналитик», как и Петр Порошенко, отметил, что после резонансного сообщения из Лондона поступила еще одна важная новость: «Планируется увеличение почти вдвое финансирования сектора безопасности, в частности, армии. Китай признается главным экономическим конкурентом. Мир готовится к войне».То, что мир балансирует на тонкой грани, очевидно уже всем. Выводы о подготовке к переходу к острой фазе можно сделать, даже не расшифровывая «тайный смысл», сокрытый в посланиях Байдена и решениях правительства Великобритании. Прямым доказательством тому, прежде всего, служит та гонка вооружений, которую совершенно осознано начал «миролюбивый» Запад. Но в контексте данных событий я не пойму того восторга, который в преддверии возможного геополитического обострения охватил некоторую часть украинского социума. Неужели наши соседи не отдают себе отчет в том, что если война, война в тех масштабах, о которых грезят украинские политики, все же и начнется, то линия фронта пройдет непосредственно через Украину? Какова в таком случае будет судьба этой страны и большей части ее населения, вы наверняка понимаете и без моих умозаключений. Так что повод для радости весьма сомнительный.Алексей Зотье