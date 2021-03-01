Синоптики прогнозируют днем 20 марта в ЛНР до 6 градусов тепла и мокрый снег

Температура воздуха в Республике 20 марта будет колебаться от 3 градусов мороза ночью до 6 градусов тепла днем, местами пройдет снег с дождем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 19 марта до 21:00 20 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем местами слабый снег с дождем, ночью и утром местами слабый туман, слабый гололед, на дорогах гололедица, ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем 1-6 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса мороза, днем – плюс 2-4 градуса.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается минус 1-3 градуса ночью и 1-3 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1 до плюс 1 градуса ночью и от 2 до 4 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 20 марта метеорологи отмечали в 1975 году – минус 21,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1990 году и составляла плюс 20,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 20 марта – 05:55, время захода – 19:07. Продолжительность светового дня составит 13 часов 12 минут.

По предварительному прогнозу, 21-22 марта ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, температурный фон незначительно повысится.

19 марта — Луганск