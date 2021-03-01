Ансамбль танца ЛГАКИ "Свой стиль" отметил 15-летие концертом на сцене родного вуза (ФОТО)

Ансамбль современного танца "Свой стиль" Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского отметил свое 15-летие концертной программой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на пресс-центр ЛГАКИ."Сегодня отпраздновали 15-летие народного ансамбля современного танца "Свой стиль" — одного из студенческих творческих коллективов кафедры хореографического искусства академии имени Матусовского. В рамках программы "Свой стиль" исполнил номера "Так бьется сердце", "Тотем", "Hi, lady!", "Ритм in life" и многие другие", - рассказали в академии.Праздничное мероприятие состоялось на сцене творческого центра вуза "Красная площадь, 7". Почетным гостем юбилейного вечера стала основательница и балетмейстер ансамбля, а ныне главный специалист МКСМ Наталья Мележик.Творческие подарки коллективу преподнесли народный ансамбль современного танца "Диалект", ансамбль бального танца "Star dance", школа современного танца "Enjoy", а также студия танца "Force" и Юлия Коваленко, исполнившая сольный номер."Праздничный концерт, показанный зрителю сегодня, назывался "15 лет. Полет нормальный. Cвой стиль". После него можно смело говорить: полет не просто продолжается – коллектив развивается и набирает высоту!" – подчеркнули в ЛГАКИ.Художественный руководитель коллектива, преподаватель кафедры Оксана Базанова отметила, что это праздник не только ансамбля, но и всей академии."Без нее "Своего стиля" бы не было!" – сказала она.19 марта — Луганск