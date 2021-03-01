МИД ЛНР назвал фарсом идею Киева провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности

Предложение представителей Украины провести внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы является фарсом и попыткой создать видимость мирных намерений. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак 18 марта выступил с предложением провести 19 марта внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы "для получения конкретного подтверждения готовности сторон к обеспечению режима прекращения огня в Донбассе"."Инициатива украинской стороны созвать внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности для "обсуждения возросшего количества нарушений Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, согласованных на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года" — это не что иное, как обычный фарс, попытка создать видимость мирных намерений Украины в глазах Франции и Германии", - сказал Дейнего.Он напомнил, что эта тема безуспешно обсуждалась на заседании подгруппы 16 марта и 17 марта "по причине отказа Украины предметно говорить о мерах по усилению режима прекращения огня"."За это время шансов и возможностей обсудить и принять необходимые решения по мерам для нормализации ситуации на линии соприкосновения было более, чем достаточно. Однако Киев специально для "европейских партнеров" пытается изобразить еще одну, дополнительную попытку, ровно через два дня после очередного своего отказа от обсуждения", - отметил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах.Дейнего проинформировал, что Украина не прекращает обстреливать территории Республик, а представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ежедневно фиксируют в своих отчетах перемещение ВСУ военной техники к линии соприкосновения."И вот в очередной раз Киев убеждает нас, что в реальном диалоге он не заинтересован так же, как и в мире на Донбассе, а подобные "инициативы" — это обычный спектакль, рассчитанный на западного зрителя и не предусматривающий реальных действий", - подчеркнул он.Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.19 марта — Луганск