В Луганске 22 марта Управление ПФ проведет Skype-консультацию
Онлайн-консультация по Skype состоится 22 марта в управлении Пенсионного фонда (ПФ) в Жовтневом районе Луганска. Об этом сообщили в районном представительстве.
«22 марта 2021 года с 09.00 до 10.00 начальник отдела персонифицированного учета, взаимодействия с застрахованными лицами и учета платежей страхователей Лихачева Татьяна Валентиновна проведет онлайн-консультацию на тему «Правильное отображение сведений в таблицах отчетов относительно начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», — говорится в сообщении.
Адрес Skype: «UPFLNR.JRGL», имя Skype: «Управление ПФ ЛНР в Жовтневом районе города Луганска». Удобный город - Сегодня, 20:37 110
«22 марта 2021 года с 09.00 до 10.00 начальник отдела персонифицированного учета, взаимодействия с застрахованными лицами и учета платежей страхователей Лихачева Татьяна Валентиновна проведет онлайн-консультацию на тему «Правильное отображение сведений в таблицах отчетов относительно начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», — говорится в сообщении.
Адрес Skype: «UPFLNR.JRGL», имя Skype: «Управление ПФ ЛНР в Жовтневом районе города Луганска». Удобный город - Сегодня, 20:37 110
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