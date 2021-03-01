"Максимальные санкции" Киева против главы ЛНР показывают "готовность" Украины к миру – МИД

Введение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины "максимально возможных" санкций в отношении главы ЛНР Леонида Пасечника является важным индикатором намерений Украины "мирно" урегулировать конфликт в Донбассе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел ЛНР.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на заседании совета 19 марта было решено ввести "максимально возможные санкции" против ряда лиц, в числе которых глава Республики Леонид Пасечник.

"Это очень важный дополнительный индикатор намерений Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе!" – прокомментировали в МИД ЛНР.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

19 марта — Луганск