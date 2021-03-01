Луганский драмтеатр представил премьеру спектакля "Моя жена – лгунья" (ФОТО)

Луганский академический русский драматический театр (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева представил премьеру комедии-фарса "Моя жена – лгунья". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Спектакль, поставленный заслуженной артисткой ЛНР Ириной Кравцовой по знаменитой одноименной пьесе американских драматургов Мориса Эннекена и Маргарет Мойо, насыщен комическими ситуациями и каламбурами, а стремительно развивающееся действие и яркие актерские образы не дают зрителям отдохнуть от смеха.Директор и художественный руководитель ЛАРДТ Галина Михайлюк-Филиппова рассказала, что 30 лет назад этот спектакль уже шел на подмостках этого театра."Но это было очень давно, и сегодня уже совсем другое прочтение: это молодежный состав, это фантазия, это полет мысли и лжи, прикрытой человеческой любовью", - отметила она.Чтобы не огорчать ревнивого мужа, Вильяма, главная героиня Кэтти Гарриссон постоянно придумывает всякие оправдания, но тот принимает их за женские уловки и обвиняет свою любимую во лжи. Однажды после невинного обеда Кэтти в ресторане с мужем подруги и другом семьи Джимми Скоттом завязывается как драматическая, так и комедийная ситуация, из которой герои выходят победителями, но с решением никогда больше друг другу не лгать.Режиссер-постановщик рассказала, что комедию всегда намного тяжелее ставить, чем трагедию, но в этот раз молодежный состав спектакля "сработал по максимуму" и "единым актерским организмом" явил настоящий жанр комедии положений, сюжет которой, в противовес комедии нравов, строится на случайных и непредвиденных стечениях обстоятельств. Полностью справился со своей задачей и самый молодой артист Кирилл Галкин, для которого роль полицейского в спектакле стала актерским дебютом."Нашему луганскому зрителю сейчас нужны только позитивные эмоции, именно поэтому наш художественный руководитель и предложил мне эту постановку", - добавила она.Заведующая литературной частью ЛАРДТ Ирина Цой предлагает зрителю особенно обратить внимание на сценографическое решение спектакля художника Дарьи Красноштан, "благодаря которому чувство свежести и легкости не покидает зрителя"; а костюмы, созданные заслуженным работником культуры ЛНР Галиной Диденко "поддерживают линию режиссерского замысла и создают атмосферу спектакля"."Спектакль, конечно, одноактный, но, тем не менее, это комедия, и для любого зрителя это всегда праздник, и он возвращает свою радость артистам, и это здорово", - рассказала актриса Екатерина Митина, сыгравшая Кэтти.Сыгравшая начальницу приюта Мисс Петинктон Анна Приходкина рассказала, что на репетициях режиссер вдохновляла артистов, и они "старались оставить все свои проблемы за сценой"."Потому что зрители всегда видят хмурого актера, как бы он не шутил весело, и что самое главное, это передается партнерам по сцене. Комедию вообще сложно играть, рассмешить зрителя тяжелее, чем заставить плакать", - актриса, отметив, что "зрители сегодня смеялись в предполагаемых местах постановки".Она поблагодарила партнера по спектаклю Дмитрия Иванова, "который много талантливо импровизировал"."Потому что импровизировать можно по-разному, и даже совершенно выбиваясь из жанра. Но он всегда это делает четко, это его конек – комедия положений. У него в этом спектакле самая сложная роль, и я думаю, он с ней сегодня замечательно справился", - добавила артистка.Приходкина пригласила зрителей на очередной показ спектакля, который состоится"Второй день премьеры, кстати, всегда очень интересно. Его играть будет другой актерский состав, а это значит, что это уже почти другой спектакль. Зритель получит массу положительных эмоций!" - заверила она.Посетившая театр луганчанка Дарья Иванова рассказала, что никогда столько не смеялась во время посещения представлений театра, "а улыбка вообще не сходила с лица на протяжении всего спектакля"."Я даже не знаю, что здесь талантливее — авторский текст или игра актеров. На сцене события происходят буквально каждую минуту, и каждый раз накал этих событий возрастает! Ритм происходящего настолько высокий, что я бы приравняла действующих лиц со спортсменами во время соревнований. И ведь всю эту энергию они с любовью подарили нам, зрителям. Спасибо им большое", — сказала она.Луганский академический русский драматический театр имени Луспекаева располагается по адресу: Луганск, улица Коцюбинского, 9-а. Дополнительную информацию можно получить по телефонам:, на сайте театра или на его страницах в социальных сетях "Фейсбук", "ВКонтакте" и "Инстаграм".19 марта — Луганск