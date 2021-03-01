В США россиянин Медведев приговорён к десяти годам тюрьмы

«33-летний Сергей Медведев, известный также как Стелс, Сегмед и Серж-медведь, признал вину в суде в нарушении закона о противодействии рэкету и коррупционным организациям и был приговорён к десяти годам лишения свободы», — приводит ТАСС сообщение Министерства юстиции США.

Фото: ReutersГражданин России Сергей Медведев приговорён судом в Неваде к десяти годам лишения свободы за совершение киберпреступлений в составе группы, передает RT.Отмечается, что ущерб от действий группы, в которую входил Медведев, составил $568 млн.в ЂМедведева задержали в Нью-Йорке в марте 2018 года. В июне прошлого год он признал себя виновным в преступном сговоре, организованном транснациональной группировкой Infraud Organization.в ЂМинюст США назвал Медведева одним из лидеров организации, которая занималась "крупномасштабным приобретением, продажей и распространением похищенных идентификационных данных, скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, личной информации, финансовой и банковской информации, компьютерных вредоносных программ и другой контрабандой".в ЂПо данным американских властей, структура была основана Медведевым и гражданином Украины Святославом Бондаренко в 2010 году. Ее основной целью был "кардинг" – покупка товаров в интернете по поддельным или украденным данным банковских карт. Лозунгом организации было "На обман уповаем" (по аналогии с "На Бога уповаем" (In God we trust) – надписи, присутствующей на американских долларах).