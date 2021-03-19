Донбасс. Оперативная лента военных событий 20.03.2021

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 19.03.202109:5509:00Вооруженные формирования Украины сегодня утром обстреляли из минометов район поселка шахты им. Гагарина на западе Горловки. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрел зафиксирован в 6:50. В направлении поселка выпущено десять мин калибром 82 мм. Огонь велся с подконтрольного украинским властям населенного пункта Ленинское.Информация о пострадавших и повреждениях отсутствует.Напомним, что с 27 июля 2020 года в Донбассе вступил в силу пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты БЛА.