Донбасс. Оперативная лента военных событий 20.03.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 19.03.2021
09:55 «Украина делает всё возможное, чтобы ситуация обострилась», − Денис Пушилин
09:00 Армия Киева из минометов обстреляла западную окраину Горловки
Вооруженные формирования Украины сегодня утром обстреляли из минометов район поселка шахты им. Гагарина на западе Горловки. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрел зафиксирован в 6:50. В направлении поселка выпущено десять мин калибром 82 мм. Огонь велся с подконтрольного украинским властям населенного пункта Ленинское.
Информация о пострадавших и повреждениях отсутствует.
Напомним, что с 27 июля 2020 года в Донбассе вступил в силу пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты БЛА.
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