Аваков заявил о превосходстве Украины над Польшей
Фото: РИА Новости
Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что Украина превосходит Польшу.
Так министр прокомментировал вероятность вступления страны в НАТО, передает РИА Новости.
в Ђ
"Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет", - заявил Аваков в эфире телеканала "Украина", не уточнив, в чем именно выражается это превосходство.
в Ђ
При этом он выразил мнение, что жители Украины "тоже должны себя настолько уважать, чтобы идти к этим стандартам".
в Ђ
Ранее постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что Киеву необходимо за счет структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на шесть процентов ежегодно, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши.
в Ђ
В 2019 году специалисты Всемирного банка указали, что при существующих темпах экономического роста Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши.
Метки: {keywords}