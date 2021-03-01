Аваков заявил о превосходстве Украины над Польшей

"Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет", - заявил Аваков в эфире телеканала "Украина", не уточнив, в чем именно выражается это превосходство.

Фото: РИА НовостиГлава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что Украина превосходит Польшу.Так министр прокомментировал вероятность вступления страны в НАТО, передает РИА Новости.в Ђв ЂПри этом он выразил мнение, что жители Украины "тоже должны себя настолько уважать, чтобы идти к этим стандартам".в ЂРанее постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что Киеву необходимо за счет структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на шесть процентов ежегодно, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши.в ЂВ 2019 году специалисты Всемирного банка указали, что при существующих темпах экономического роста Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши.